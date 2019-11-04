Türk sporcular, hafta sonuna damga vurdu

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden milli sporcular, hafta sonunda çıktıkları mücadelelerdeki performanslarıyla dikkati çekti.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Valladolid, 12. hafta müsabakasında Mallorca'yı 3-0 yenerken, Enes müsabakada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 11. hafta müsabakasında konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. Milli oyuncu, takımının ilk golünü atarak galibiyete önemli katkı sağladı ve bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Premier Lig'de son dönemde forma giymekte zorlanan Cenk Tosun, bu hafta sonu takımının 1 puanı almasında önemli bir rol aldı. Everton, ligin 11. haftasında Tottenham'ı ağırladı. Uzatma bölümüne 1-0 geride giren Everton'da sahne alan Cenk, 90+7. dakikada attığı gole 1 puanı getiren futbolcu oldu. Milli oyuncu bu sezon Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, Augsburg'u 3-2 yendi. Mücadelede 2-1 geride olan Schalke 04'te skoru 2-2'ye getiren golü Ozan Kabak kaydetti. Kalan bölümde 1 gol daha bulan Schalke 04, maçı 3-2 kazandı.

Furkan Korkmaz'dan galibiyet üçlüğü

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, dünyanın en çok izlenen organizasyonlarından NBA'de haftaya son saniye üçlüğüyle damga vurdu.

Furkan'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü maçta deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 129-128 yendi. Konuk takımda galibiyeti getiren basketi, bitime 0.4 saniye kala 3 sayı çizgisinin gerisinden Furkan Korkmaz kaydetti.

İrem Yaman, olimpiyat şampiyonunu devirdi

Milli tekvandocu İrem Yaman, Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyat şampiyonu rakibini yenerek altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden İrem Yaman, 57 kilo finalinde son 2 olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9'luk skorla farklı mağlup etti ve altın madalyaya uzandı.

Judoda ise Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Bilal Çiloğlu, 73 kiloda altın madalya elde etti