Türk Telekom, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türk Telekom, Beşiktaş'ı Yendi

18.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN'i 87-84'le geçerek 11. galibiyetini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 15, Smith 11, Trifunovic 11, Bankston 16, Simonovic 3, Berkan Durmaz 2, Allman 16, Usher 7, Devoe 6

Beşiktaş GAİN: Dotson, Mathews 14, Yiğit Arslan 3, Vitto Brown 7, Zizic 16, Berk Uğurlu 11, Anthony Brown 8, Morgan 19, Lemar 6

1. Periyot: 30-25

Devre: 57-46

3. Periyot: 76-66

Beş faulle oyundan çıkan: 34: 32 Morgan, 36: 42 Lemar, 39: 49 Berk Uğurlu (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Beşiktaş GAİN'i 87-84 yendi.

Türk Telekom, yüksek tempoyla başladığı maçta Trifunovic'in peş peşe basketleriyle 13-7 öne geçti ancak üç sayı çizgisinin gerisinden 3'te 3 isabet bulan Morgan'ın sürüklediği Beşiktaş, 9. dakikada skoru 25-25'e getirdi. Kalan sürede daha doğru hücum tercihlerinde bulunan Türk Telekom, ilk çeyreği 30-25 önde bitirdi.

Zizic ile pota altından sayılar bulan Beşiktaş'a, Alexander'ın yokluğunda ilk 5'te yer alan Bankston'ın etkili oyunuyla yanıt veren başkent ekibi, 2. periyodun ilk bölümünü 44-42 önde geçti. Devamında Allman'ın sayı ve asistleriyle öne çıktığı Türk Telekom, Beşiktaş'ın üç sayı yüzdesinin de düşmesiyle farkı 15 sayıya kadar çıkardığı ilk yarıda rakibine 57-46 üstünlük kurdu.

Savunmaların sertleştiği 3. çeyrekte Türk Telekom, Lemar ve Morgan'ın sayılarıyla oyunda kalan Beşiktaş'a, Doğuş Özdemiroğlu, Allman ve Smith'in basketleriyle karşılık verince son 10 dakikaya 76-66 önde girdi.

Karşılıklı top kayıplarının yapıldığı son periyoda Mathews'un sayılarıyla başlayan Beşiktaş, Morgan ve Zizic'in de devreye girmesiyle bitime 3 dakika 18 saniye kala skoru (80-80) eşitledi. Siyah-beyazlılar, Mathews'un bitime 1 dakika 22 saniye kala attığı üç sayılık basketle de maçta ilk kez öne geçti: 83-84. Çaldığı toptan sonra kendisine faul yapılan Doğuş Özdemiroğlu, serbest atışları sayıya çevirerek Türk Telekom'un 85-84 öne geçmesini sağladı. Başkent ekibi, taktik faullerin ardından kullandığı serbest atışlardan da yararlanarak maçı 87-84 kazandı.

Türk Telekom, ligdeki son 11 maçında 10'uncu, toplamda 11'inci galibiyetini aldı. Ligdeki ilk 13 maçını kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Türk Telekom'a da yenilerek peş peşe 3. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Türkiye, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Telekom, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:38:36. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Telekom, Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.