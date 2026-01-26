Türk Telekom, Lietkabelis ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Türk Telekom, Lietkabelis ile Karşılaşıyor

26.01.2026 08:40
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis Panevezys ile yarın Ankara'da karşılaşacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 16. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys ile mücadele eedcek.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Başkent ekibi, 10 galibiyet 5 mağlubiyetle 3'üncü, Lietkabelis Panevezys ise 3 galibiyet 12 mağlubiyetle 9'uncu basamakta yer alıyor.

Organizasyonun ilk yarısındaki maçı deplasmanda 100-74 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.

Kaynak: AA
