Türk Telekom, teknoloji odaklı girişimcileri büyütecek
1 saat önce
Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "Türkiye'de yerel teknolojilerin gelişmesi için teknoloji odaklı inovatif girişimcileri destekliyoruz.
Türk Telekom CEO
'su Dr. Paul Doany
, " Türkiye
'de yerel teknolojilerin gelişmesi için teknoloji odaklı inovatif girişimcileri destekliyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve girişimcilere sunduğumuz destek ve değer ile diğer büyük şirketlere de örnek olmayı hedefliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:10
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