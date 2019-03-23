Son Dakika Haberleri: Türk Telekom, teknoloji odaklı girişimcileri büyütecek

Türk Telekom, teknoloji odaklı girişimcileri büyütecek

1 saat önce

Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "Türkiye'de yerel teknolojilerin gelişmesi için teknoloji odaklı inovatif girişimcileri destekliyoruz.

Türk Telekom, teknoloji odaklı girişimcileri büyütecek, System.String[]
Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, " Türkiye'de yerel teknolojilerin gelişmesi için teknoloji odaklı inovatif girişimcileri destekliyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve girişimcilere sunduğumuz destek ve değer ile diğer büyük şirketlere de örnek olmayı hedefliyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:10 

Ekonomi
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