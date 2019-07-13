Son Dakika Haberleri: "Türk turistler Pakistan'ı keşfetmeli"
Son Dakika Güncel Haber

"Türk turistler Pakistan'ı keşfetmeli"

32 dakika önce

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan-Türkiye ilişkilerinde turizmin önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülke doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan-Türkiye ilişkilerinde turizmin önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülke doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor." diye konuştu.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye vizesi hizmetleri sunacak olan Anatolia Seyahat Hizmetleri şirketinin açılışına Yurdakul'un yanı sıra, Pakistan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Sayid Abu Ahmed Akif, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile şirketin bağlı olduğu Beyaz Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Yurdakul, iki ülke arasında turizm alanında çalışan şirketlerin, Pakistan-Türkiye ilişkilerine de olumlu katkı sunacağını belirterek, "Pakistanlıların ülkemizi ziyaret etmesi ilişkilerimizi geliştirecektir ancak bu tek yönlü olmamalı. Türk turistler de dünyadaki en özel ülkelerden biri olan Pakistan'ı keşfetmeli. Bu ülkenin doğal güzelliği ve insanıyla keşfedilmeyi hak ediyor. Eminim ki buraya gelen turistler ve işadamları çok güzel zamanlar geçirecektir." dedi.
Yurdakul, turizm alanında hizmet sunacak kurumların, büyükelçiliğin ikili ilişkileri geliştirme çalışmalarına da destek verdiğini kaydetti.
Pakistan Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanı Sayid Abu Ahmed Akif ise yaptığı konuşmada Başbakan İmran Han ve hükümetinin daha fazla Türk şirketini Pakistan'a beklediğini hatırlatarak, Türklere her türlü yatırımda destek olacaklarını söyledi.
Beyaz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman da iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisine turizmle katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Büyükelçiliğimiz ve Pakistan'da görev yapan kurumlarımız Pakistanlı turistlerin Türkiye'yi seçmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Biz de hızlı ve güvenilir vize almalarını sağlayarak bu çalışmalara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Pakistan'da Türkiye vizesi hizmeti sunan Türk firması bulunmazken sadece bir tane Pakistanlı firma bulunuyor.
Pakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı esnaf, Türkiye'ye S-400'leri gönderen Putin'e kol böreği yollayarak teşekkür etti Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına erken yaşta emeklilik fırsatı Çömez, 12 yıl sonra Türk topraklarına ayak bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 15:58:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türk turistler Pakistan'ı keşfetmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]