Son Dakika Haberleri: Türk Üniversiteleri "Yükseköğretim Oscarları" Finalinde

Türk Üniversiteleri "Yükseköğretim Oscarları" Finalinde

1 saat önce

Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE Asya Ödülleri) 2019'da Türkiye'den üç üniversite adını finale yazdırdı.

Türk Üniversiteleri
Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE Asya Ödülleri) 2019'da Türkiye'den üç üniversite adını finale yazdırdı.

Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi, Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi, Yılın Öğretme ve Öğrenme Stratejisi, Öğrencilere Üstün Destek ve Yılın Teknolojik Yeniliği başlıklarında verilecek ödüller 30 Nisan – 2Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Asya Üniversiteleri Zirvesinde sahiplerini bulacak.

KATEGORİ VE KRİTERLER:

Türkiye'den İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nin finale kaldığı The Awards Asia 2019'da kazananlar, ödül verilecek beş alanın her birine özgü olarak belirlenen kriterlerin ve kanıtların jüri tarafından incelenmesi sonucu belirlenecek.

Koç ve Özyeğin Üniversiteleri "Öğrencilere Sağlanan Üstün Destek" kategorisinde finale kalarak birbirlerine rakip oldular. Üniversitelerin öğrencilere sağlanan öğrenme ve diğer destek faaliyetlerine bakılarak bu kategorinin kazananı belirlenecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi ise "Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi" kategorisinde ilk sekiz Üniversite arasına girerek finale kaldı. Bu kategoride birincilik ödülü oluşturulan kurumsal ortaklıklar, yürütülen uluslar arası faaliyetler, uluslararası personel ve öğrenci alımına yönelik stratejik bir yaklaşım oluşturmada olağanüstü başarı elde eden üniversitelere verilecek. Jüri, bu stratejinin finansal sonuçları, hedeflere yaptığı katkı gibi kanıt ve göstergelere bakarak yılın uluslararası strateji yükseköğretim Oscarı'ını kazanan Üniversiteyi ilan edecek.

Yılın Uluslararası Stratejisi kategorisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi ile finale kalan üniversiteler:



İstanbul Gelişim University, Turkey


National University of Singapore, Singapore


O.P. Jindal Global University, India


Southern University of Science and Technology (SUSTech), China


Tianjin University, China


Tokyo City University, Japan


Wenzhou Medical University, China


Zhejiang University, China

Yılın Öğrencilere Üstün Destek kategorisinde finale kalan üniversiteler:



Chinese University of Hong Kong, Hong Kong


University of Kirkuk, Iraq


Koç University, Turkey


Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia


NUS Business School, Singapore


Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan


Ozyegin University, Turkey


Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Malaysia - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:54 Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Asya, Güncel
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