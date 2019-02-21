Türk Üniversiteleri "Yükseköğretim Oscarları" Finalinde

Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE Asya Ödülleri) 2019'da Türkiye'den üç üniversite adını finale yazdırdı.

Yükseköğretimin Oscar'ı olarak bilinen Times Higher Education (THE) Awards Asia (THE Asya Ödülleri) 2019'da Türkiye'den üç üniversite adını finale yazdırdı.



Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi, Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi, Yılın Öğretme ve Öğrenme Stratejisi, Öğrencilere Üstün Destek ve Yılın Teknolojik Yeniliği başlıklarında verilecek ödüller 30 Nisan – 2Mayıs tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Asya Üniversiteleri Zirvesinde sahiplerini bulacak.



KATEGORİ VE KRİTERLER:



Türkiye'den İstanbul Gelişim Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nin finale kaldığı The Awards Asia 2019'da kazananlar, ödül verilecek beş alanın her birine özgü olarak belirlenen kriterlerin ve kanıtların jüri tarafından incelenmesi sonucu belirlenecek.



Koç ve Özyeğin Üniversiteleri "Öğrencilere Sağlanan Üstün Destek" kategorisinde finale kalarak birbirlerine rakip oldular. Üniversitelerin öğrencilere sağlanan öğrenme ve diğer destek faaliyetlerine bakılarak bu kategorinin kazananı belirlenecek.



İstanbul Gelişim Üniversitesi ise "Yılın Uluslararasılaşma Stratejisi" kategorisinde ilk sekiz Üniversite arasına girerek finale kaldı. Bu kategoride birincilik ödülü oluşturulan kurumsal ortaklıklar, yürütülen uluslar arası faaliyetler, uluslararası personel ve öğrenci alımına yönelik stratejik bir yaklaşım oluşturmada olağanüstü başarı elde eden üniversitelere verilecek. Jüri, bu stratejinin finansal sonuçları, hedeflere yaptığı katkı gibi kanıt ve göstergelere bakarak yılın uluslararası strateji yükseköğretim Oscarı'ını kazanan Üniversiteyi ilan edecek.



Yılın Uluslararası Stratejisi kategorisinde İstanbul Gelişim Üniversitesi ile finale kalan üniversiteler:







İstanbul Gelişim University, Turkey





National University of Singapore, Singapore





O.P. Jindal Global University, India





Southern University of Science and Technology (SUSTech), China





Tianjin University, China





Tokyo City University, Japan





Wenzhou Medical University, China





Zhejiang University, China



Yılın Öğrencilere Üstün Destek kategorisinde finale kalan üniversiteler:







Chinese University of Hong Kong, Hong Kong





University of Kirkuk, Iraq





Koç University, Turkey





Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Malaysia





NUS Business School, Singapore





Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, Japan





Ozyegin University, Turkey





Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR), Malaysia - İstanbul

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