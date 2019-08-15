Son Dakika Haberleri: Türk vakıf ve dernekleri Sudan'da binlerce ailenin yüzünü güldürdü
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Türk vakıf ve dernekleri Sudan'da binlerce ailenin yüzünü güldürdü

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayrat Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hicaz Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği ile Ribat İnsani Yardım Derneğinin de aralarında bulunduğu Türk sivil toplum kuruluşları, Sudan'da 42 bin 77 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk vakıf ve dernekleri Sudan'da binlerce ailenin yüzünü güldürdü, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Hayrat Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hicaz Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği ile Ribat İnsani Yardım Derneğinin de aralarında bulunduğu Türk sivil toplum kuruluşları, Sudan'da 42 bin 77 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Sudan'da "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlenen vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunda bin 250 büyükbaş kurban kesildi. Başkent Hartum, Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Sinnar eyaletlerinde 8 bin 750 kurban hissesinin dağıtımı yapıldı.
Türk Kızılay da bin 70 kurban ile ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
Ribat İnsani Yardım Derneği Sudan Koordinatörü Yusuf Duman, 4 eyalette 680 büyükbaş kurbanın ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini belirtti.
Hicaz Eğitim Kültür ve Dostluk Derneği Temsilcisi Ersin Oktay da vekaletlerini aldıkları 250 büyükbaş kurbanı başkent Hartum'un yanı sıra Kesele ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını, 5 binden fazla aileye ulaştıklarını söyledi.
Türk sivil toplum kuruluşları, hayırseverlerden vekalet yoluyla aldıkları 6 bin 11 kurban ile yarım milyondan fazla ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı.
Kızılay, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:07 Kaynak: AA
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