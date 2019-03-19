Türk ve Suriyeli Çocuklar Tiyatro Etkinliğinde Buluştu

Kilis'te, Türk ve Suriyeli çocuklar, aynı sahneyi paylaştıkları tiyatro oyunuyla Çanakkale destanını anlattı.

Kilis'te, Türk ve Suriyeli çocuklar, aynı sahneyi paylaştıkları tiyatro oyunuyla Çanakkale destanını anlattı.



Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonunda, Aslanbey İlkokulu öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla "104. Yılında Çanakkale" programı düzenledi.



Okul Müdürü Nihat Akıncı, programda yaptığı konuşmada, 100 yıl önce bir daha geri dönmemek üzere gidenlerin üzerine söylenecek sözlerin, yazılacak şiirlerin ve öykülerin sonsuza dek hiç bitmeyeceğini söyledi.



Çanakkale Zaferi'nin gelmiş geçmiş en büyük kahramanlık destanlarından birisi olduğunu belirten Akıncı, düzenlenen etkinlikle amaçlarının Çanakkale ruhunu idrak edebilecek, göğüslerinde iman ve vatan sevgisi taşıyan insanlar yetiştirmek olduğunu ifade etti.



Akıncı, şöyle konuştu:



"Çanakkale ruhunu iyi anlayıp anlatabilirsek bunu başarmış olacağız. Okulumuzda da Suriye, Mısır ve Filistinli öğrenciler var. Bu öğrencilerimize de bu hissiyatı yerleştirmek gayretiyle çalışmalar yürütmekteyiz. Halep, Azez ve nice Orta Doğu coğrafyasından gelip hiç düşünmeden bu vatan için şehit olanları onlara da anlatmak, hissettirmek mecburiyetinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Türkiye'den ibaret değildir. Gönül coğrafyamız kilometre karelerle ifade edilemez. Çünkü Allah'a el açıp zulümden kurtulmak için bizi bekleyenler göz ardı edilemez. Bunun içindir ki Çanakkale deyince sızlamayan, gururlanmayan yüreklerle kutlu yol yürünmez."



Konuşmanın ardından Türk ve Suriyeli çocuklarca, Çanakkale Zaferini anlatan oratoryo gösterisi sunuldu, şiirler okundu.



Daha sonra öğrenciler, Çanakkale destanını anlatan "Destan 1915" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Oyun sırasında bazı izleyicilerin duygusal anlar yaşadığı görüldü.



Sinevizyon gösterisi ve türkülerle sona eren programa, Türk ve Suriyeli aileler de katıldı.

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