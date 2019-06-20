Son Dakika Haberleri: Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi
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Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi

1 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin ikincisinin sona erdiği duyuruldu.

Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca  Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin ikincisinin sona erdiği duyuruldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güven Artırıcı Önlemler ve Ege Denizi'nde iş birliğini artırmaya yönelik alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere Türkiye ve Yunanistan heyetleri Atina'da ilk görüşmeyi yapmıştı. Atina'daki teknik toplantıların ardından heyetler arası görüşmelerin ikincisi Ankara'da gerçekleştirildi" denildi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, toplantılar için Ankara'da bulunan Yunanistan Heyet Başkanı'nı kabul ettiği belirtildi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:27 Kaynak: DHA
Yunanistan, Güncel
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