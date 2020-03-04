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Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları
7 saat önce
Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları
Türkiye'nin sınırlarını açmasıyla Yunanistan sınırına yığılan binlerce sığınmacının yarattığı kriz; Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1996 Kardak krizinden bu yana medyada görülmemiş derecede bir propaganda yarışına dönüştü.
Türkiye'de ve Yunanistan'da resmi ağızlardan yapılan karşılıklı suçlamaların yanısıra, bu propaganda yarışını TV kanalları ve gazeteler kendi kamu oylarını zehirlercesine sürdürmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:56
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