Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları - Son Dakika Dünya

Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları

7 saat önce

Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları

Türk ve Yunan televizyon kanallarından karşılıklı suçlama propagandaları, System.String[]

Türkiye'nin sınırlarını açmasıyla Yunanistan sınırına yığılan binlerce sığınmacının yarattığı kriz; Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren 1996 Kardak krizinden bu yana medyada görülmemiş derecede bir propaganda yarışına dönüştü.


Türkiye'de ve Yunanistan'da resmi ağızlardan yapılan karşılıklı suçlamaların yanısıra, bu propaganda yarışını TV kanalları ve gazeteler kendi kamu oylarını zehirlercesine sürdürmeye devam ediyor.

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Yunanistan, Türkiye, TV, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:56 
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