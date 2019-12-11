Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika Ekonomi

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Eroğlu, AA'nın

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Eroğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Eroğlu, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü" fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler" fotoğrafına oy veren Eroğlu, su altında bebeklerin o anın yakalanmasının zor olduğunu ve fotoğrafın emek içerdiğini söyledi.

Eroğlu, spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Derbi Çekişmesi" fotoğrafını seçerek, "Fotoğraf karesinde o an çok iyi yakalanmış. Sporda mücadelenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Fotoğraf, 3 kişinin bir arada mücadelesini çok iyi yansıtıyor." diye konuştu.

Behçet Alkan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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