Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvancılıkla ilgili sorunları ele aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvancılıkla ilgili sorunları ele aldı - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvancılıkla ilgili sorunları ele aldı

6 saat önce

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Van'ın gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvancılık bakımından Türkiye'nin stratejik illerinden birisi olduğunu söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, hayvancılıkla ilgili sorunları ele aldı, System.String[]

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Van'ın gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvancılık bakımından Türkiye'nin stratejik illerinden birisi olduğunu söyledi.


Van'da düzenledikleri toplantıda kentteki hayvancılık sorunlarını ele aldı.


Elite World Van Hotelde düzenlenen toplantıya Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Genel Sekreter H. Haluk Aşkaroğlu, Van Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Doç. Dr. Cumali Özkan ile Van, Hakkari ve Bitlis illerindeki veteriner hekimler katıldı. Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Ali Eroğlu, Van'a ziyaretlerinin iki amacının olduğunu ifade ederek, "Bölgede veteriner fakültelerinin açılması, açılırken hangi kriterlere dikkat edilmesi ya da açıldıktan sonra eğitim öğretime başlaması için minimum kriterleri dekanlarımızla birlikte belirleyerek, hazırlanacak raporları Yüksek Öğretim Kuruluna arz edeceğiz. Bunun yanında hayvancılığın bölgesel anlamda ilimize dönük problemlerini, genel anlamda ise hayvancılığın önündeki sorunları, çözümü noktası, genel anlamda hayvan sağlığı, hayvan hastalıkları, refahı, çevre sağlığı, gıda güvenliği, veteriner halk sağlığı gibi veteriner hekimliği ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunacağız. Aynı zamanda gerek kamuda gerekse serbest olarak mesleğini icra eden arkadaşlarımızın sahada karşılaşmış oldukları mesleki sorunları ve bunların çözüm noktalarını tartışacağız" dedi.


Van'dan önce 30 ili ziyaret ettiklerini ve gittikleri illerde bu konuları değerlendirdiklerini aktaran Eroğlu, "Kasım ayında sonra eren bir tarım şurası oldu. Bu tarım şurasında alınan kararlar var. Cumhurbaşkanımızın 21 Kasım'da deklare ettiği 61 maddelik bir sonuç raporu var. Bizde Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak son yapılan tarım şurasında mesleğimiz itibariyle hayvancılıkla ilgili kısımlarında yer aldık. Oradaki sonuç raporunu burada değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.


Van'ın gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvancılık bakımından Türkiye'nin stratejik illerinden birisi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "İlimizdeki bu potansiyeli çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Van ilimiz, sınıra yakın bir il olması nedeniyle buna bağlı hayvan hareketleri, hayvan hastalıkları ve gıda güvenliği konularında da yine önemli illerimizden bir tanesi. Bunları da bu toplantıda Van'a dönük olarak değerlendireceğiz. Ben bu anlamda toplantımızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:32 Kaynak: İHA
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