Türk yayıncılığı, Frankfurt Kitap Fuarına renk katacak

Türk yayıncılık sektörü, dünyanın en önemli yayıncılık buluşmalarından Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'na bu yıl da zengin bir içerikle katılıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye'den 28 yayıncının katılımıyla düzenlenecek fuarın Türk yayıncılık sektörünün dışa açılımına, sektörel genişlemeye ve telif ticaretinin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.



Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Türkiye ulusal standının açılışı 16 Ekim saat 12.00'de yerli ve yabancı yayınevlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek, standda çocuk ve ilk gençlik yayıncıları buluşması yapılacak. Yanı sıra, uluslararası alanda kültür insanları ve akademisyenlerce takip edilen Göbeklitepe Ören Yeri için ayrıca bir de panel düzenlenecek.



"Arkeoloji ve Edebiyat: Göbeklitepe - Dünya Tarihini Değiştiren Buluş" isimli panele yazar ve yayıncı Metin Celal Zeynioğlu, akademisyen Prof Dr. Necmi Karul ve yazar Yonca Eldener katılacak. Türkiye ulusal standında "Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası" isimli fotoğraf sergisi fuar süresince ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Türk kültürünü, edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki iş birliği olanaklarını geliştirmek üzere katılım sağlanan Fuarda yaklaşık 13 bin esere yer verilecek. Bu eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığının prestij yayınları, TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri ve güncel yayınlardan oluşan seçki ile katılımcı yayınevlerinin yayınlarından oluşacak.



Fuarda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2005 yılından bugüne sürdürdüğü ve Türk edebiyatından 2 bin 918 eserin 77 ülkede 61 farklı dile çevrilerek yayımlanmasına maddi destek sağlayan TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı'nın tanıtımı için de özel olarak hazırlanmış bir bölüm yer alacak. 16-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek fuara İstanbul Ticaret Odası da destek sağlıyor. - ANKARA