Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri
KKTC bayrağı
F-16 uçuşları
Türk Yıldızları'nın KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirmesi Kıbrıs Barış Harekatı ile "KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47'nci Yıl Dönümü" etkinlikleri kapsamında, F-16'larımızın yanı sıra Türk Yıldızları tarafından KKTC'de gösteri/selamlama uçuşu gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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