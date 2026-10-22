Türkçe ses teknolojisinde küresel başarı: Freya TTS Adam V1, Design Arena’da zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkçe ses teknolojisinde küresel başarı: Freya TTS Adam V1, Design Arena’da zirvede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkçe ses teknolojisinde küresel başarı: Freya TTS Adam V1, Design Arena’da zirvede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zekâ destekli sesli asistanlar geliştiren Freya, yeni ses modeli ile Design Arena’nın Audio Realism Benchmark’ında rakip modelleri geride bıraktı. Freya’nın geliştirdiği TTS Adam V1, Design Arena’nın kör dinleme testinde ses modelleri arasında ilk sıraya yerleşti.

Yapay zekâ destekli ses teknolojileri geliştiren Freya, geliştirdiği yeni ses modeli TTS Adam V1 ile küresel ölçekte önemli bir başarıya imza attı. Freya’nın modeli, Design Arena’nın Audio Realism Benchmark değerlendirmesinde modeller arasında ilk sırada yer alırken, insan sesinin hemen arkasında konumlandı.

Design Arena’nın benchmark’ında dinleyiciler, aynı içeriğin iki farklı seslendirmesini model bilgisi olmadan dinleyerek hangisinin daha insani olduğuna karar veriyor. Her karşılaştırma bir oy olarak değerlendirilirken, sonuçlar Bradley-Terry modeli üzerinden Elo puanına dönüştürülüyor. Gerçek insan kayıtları da aynı havuza dahil edilerek modellerin insan sesine ne kadar yaklaştığı ölçülüyor.

“Sesli yapay zekânın geleceğini Türkiye’den inşa ediyoruz”

Freya Kurucusu ve CEO’su Ahmet Tunga Bayrak, şirketin yeni ses modeli ve gelecek hedefleriyle ilgili değerlendirmesinde şöyle konuştu: “Freya olarak sesli yapay zekânın geleceğini yalnızca hazır teknolojileri kullanarak değil, temel modellerimizi kendimiz geliştirerek inşa etmeyi hedefliyoruz. TTS Adam V1’in Design Arena’nın kör dinleme testinde insan sesinin hemen arkasında yer alarak ses modelleri arasında ilk sıraya çıkması, bu yaklaşımımızın geldiği noktayı göstermesi açısından bizim için çok değerli. Önümüzdeki dönemde Freya Labs üzerinden Türkçe öncelikli temel ses modellerimizi geliştirmeye devam ederken, farklı coğrafyalar ve daha az kaynaklı diller için de foundational modeller geliştirerek dünyadaki en iyi ses teknolojilerini sunmayı hedefliyoruz.”

Türkçe ses teknolojisinde küresel başarı: Freya TTS Adam V1, Design Arena’da zirvede

Ses teknolojisini sıfırdan geliştiriyor

Freya’nın geliştirdiği teknoloji, yalnızca ses üretmekle sınırlı değil. Freya, bankalar ve sigorta şirketleri başta olmak üzere kurumsal müşteriler için insan gibi konuşan yapay zekâ sesli asistanlar geliştiriyor. 300’ün üzerinde temsilcili çağrı merkezlerinde gelen ve giden aramaları uçtan uca yürütebilen sistem; tahsilat, hasar dosyası sorgulama, poliçe bilgilendirme, randevu ve kampanya aramaları gibi farklı senaryolarda kullanılabiliyor.

Freya’nın çözümü, yüksek hacimli çağrı trafiğiyle çalışan çağrı merkezlerinde, müşterilerin aynı konu için tekrar tekrar araması ve kural tabanlı IVR sistemlerinin çağrıların önemli bölümünü müşteri temsilcisine aktarması gibi sorunlara odaklanıyor. Yapay zekâ ajan çağrıları insan seviyesinde karşılayarak yalnızca gerçekten gerekli olan durumlarda çağrıyı müşteri temsilcisine devrediyor. Şirket, bu sayede operasyonel maliyetlerde %80’e varan avantaj sağladığını belirtiyor.

Freya aynı zamanda Türkçe ses teknolojileri alanında kendi modellerini sıfırdan geliştiriyor. Şirket, Türkçe için geliştirdiği foundational ses modelini açık kaynak olarak yayınlarken, ses modelini ayrı bir ürün olarak da sunmaya başladı. Metinden sese API’si sayesinde kurumlar bu teknolojiyi kendi uygulamalarına doğrudan entegre edebiliyor.

Finans ve sigortada gerçek kullanım alanları

Freya’nın sesli yapay zekâ platformu, finans ve sigorta başta olmak üzere müşteri hizmetleri operasyonlarında kullanılabiliyor. Sistem, sesli görüşmelerin yanı sıra dokümanlardan bilgi çekme, görüşme analitiği oluşturma ve CRM ile operasyon sistemlerine entegrasyon gibi görevleri de gerçekleştirebiliyor.

Platform, kurumların ihtiyaçlarına göre cloud veya on-premise olarak kurulabiliyor. Freya’nın bilgi setine göre sistem, verinin yurtdışına çıkmadığı Türkiye’de yerleşik altyapılarda da çalıştırılabiliyor ve BDDK, SEDDK ve KVKK uyumluluğu gözetilerek geliştiriliyor.

Partners Tech’in yeni dönem girişimlerinden

Freya, Garanti BBVA’nın girişimcilere yönelik programı Garanti BBVA Partners Tech’in de yeni dönem girişimleri arasında yer alıyor. Bu yıl 10. dönemi gerçekleşen Program kapsamında Freya, girişimcilere sağlanan mentorluk, eğitim, iş ve network geliştirme gibi alanlarda desteklerden faydalanıyor. 

Şirket HaberleriYapay ZekaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece’de yakalandı Günahı çok büyük 12 yıldır kırmızı bültenle aranan firari Büyükçekmece'de yakalandı! Günahı çok büyük
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti
Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
Sokak ortasında kanlı dehşet 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı Sokak ortasında kanlı dehşet! 61 yaşındaki eşini bıçakladı, yakalanınca intihara kalkıştı
İki ülke arasında sessiz takas Ortaya çıkan tablo korkunç İki ülke arasında sessiz takas! Ortaya çıkan tablo korkunç
Kepez’de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş’ten 3 gün sonra sevindirici haber Kepez'de staj yerinden kaybolan lise öğrencisi Hatice Ennur Ateş'ten 3 gün sonra sevindirici haber
Tartışma yaratacak görüntü Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı
Emekli boyacının 15 yıl tavan arasında sakladığı Pokemon kartları 1,56 milyon sterline satıldı Emekli boyacının 15 yıl tavan arasında sakladığı Pokemon kartları 1,56 milyon sterline satıldı
16:48
Midyeci Ahmet’in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
Midyeci Ahmet'in sakatat temizlediği görüntü infial yarattı
16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kol kırılır yen içinde kalmaz“ dedi, saatler sonra neşter vuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kol kırılır yen içinde kalmaz" dedi, saatler sonra neşter vuruldu
16:06
Simülasyon sonuçları: Galatasaray’ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe’nin yüzde 14
Simülasyon sonuçları: Galatasaray'ın son 16 şansı yüzde 26, Fenerbahçe'nin yüzde 14
15:55
Lille zaferi Galatasaray’a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
Lille zaferi Galatasaray'a 2,1 milyon euro kazandırdı, gelir 20,72 milyon euroya çıktı
15:12
Yemen’deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
Yemen'deki Husiler, 48 saatte Riyad ve Yanbu dahil 4 noktaya saldırdığını öne sürdü
14:50
Sergen Yalçın’a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
Sergen Yalçın'a yıllık 2,5 milyon euro: Sözleşmede 1 milyon 50 bin euroluk fesih maddesi
14:37
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
14:33
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47’ye düştü, işte ödenen rakam
Fon kurulu 7. toplantısını yaptı! Tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 47'ye düştü, işte ödenen rakam
14:30
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan bomba Sergen Yalçın sözleri: Keramet herhalde burada
14:25
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
14:01
Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu 9 ay sonra bir ilk
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
13:55
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Seray Sever anlattı: Yıldız Tilbe faiz gelirini keselerle ihtiyaç sahiplerine dağıtmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 17:06:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkçe ses teknolojisinde küresel başarı: Freya TTS Adam V1, Design Arena’da zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei