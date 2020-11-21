Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı getirildi - Son Dakika

Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı getirildi

21.11.2020 10:09
Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı getirildi, System.String[]

Turkcell, Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ) ile birlikte hayata geçirdiği uygulama sayesinde Trakyalılara elektrik faturalarını ödemede kolaylık sağladıklarını duyurdu.

Turkcell, Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ) ile birlikte hayata geçirdiği uygulama sayesinde Trakyalılara elektrik faturalarını ödemede kolaylık sağladıklarını duyurdu. 1 Ekim tarihinde başlatılan uygulamayla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da TREPAŞ aboneleri elektrik faturalarını ilgili illerdeki tüm Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından ödeyebiliyor.

Turkcell, Trakya'daki üç ilde elektrik faturası tahsilatına başladığını açıkladı. 01 Ekim'de başlatılan uygulama ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ikamet eden TREPAŞ abonesi vatandaşlar elektrik faturalarını Turkcell mağazalarından ve dijital satış noktalarından ödeyebiliyor. Uygulamayla, ödeme noktalarında oluşan kuyrukların azaltılması hızlı ve güvenilir ödeme imkanın sağlanması hedefleniyor.

İLK FATURA ÖDEMESİNE HAFTALIK 1 GB HEDİYE İNTERNET

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "100 lira ve üzeri fatura ödemesinin Paycell kart ile yapılması durumunda abonenin kartına 10 lira iade ediliyor. Bunun için 15 Aralık'a kadar sürecek kampanyaya katılmak isteyen Turkcell'li abonelerin 2255'e, diğer abonelerin ise 05327522255'e 'FATURA' yazıp göndermesi gerekiyor. TREPAŞ faturalarını 31.12.2020 tarihine kadar Turkcell mağazaları üzerinden ödeyen Turkcell müşterileri, ödedikleri ilk fatura karşılığında haftalık 1 GB internet kazanıyor. Hediye internete sahip olmak isteyen kullanıcıların 5955'e KATIL FATURA yazıp gönderdikten sonra Turkcell mağazalarından faturalarını ödemeleri yeterli oluyor" denildi.


Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı getirildi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Fatura, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Trakyalılara fatura ödeme kolaylığı getirildi - Son Dakika Ekonomi


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