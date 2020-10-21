Turkcell'de sözleşme değişti, Varlık Fonu'nun A Grubu hisseleri devralmasının önü açıldı - Son Dakika

Turkcell'de sözleşme değişti, Varlık Fonu'nun A Grubu hisseleri devralmasının önü açıldı

21.10.2020 14:21
Turkcell'de sözleşme değişti, Varlık Fonu'nun A Grubu hisseleri devralmasının önü açıldı, System.String[]

Turkcell İletişim Hizmetleri'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda 811,6 milyon lira temettü dağıtılması kararı alınırken, hissedarların şirket ana sözleşme değişikliklerini onaylaması ile Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) imtiyazlı A Grubu hisselerini devralmasının önü açıldı.

Turkcell İletişim Hizmetleri'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda 811,6 milyon lira temettü dağıtılması kararı alınırken, hissedarların şirket ana sözleşme değişikliklerini onaylaması ile Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) imtiyazlı A Grubu hisselerini devralmasının önü açıldı.

Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu hakkında yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, toplantıda 15 gündem maddesinin görüşüldüğü, bu kapsamda yönetim kurulunun şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul ettiği bildirildi.

Şirketin geçen yılki faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylandığı aktarılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin de 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiği belirtildi.

Açıklamada, bağış sınırının, şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde 1'ine kadar belirlendiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Christopher James Powell'in atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı onaylanmıştır.

Gündemin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddesine ilişkin oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir."

Toplantıda, 2019 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararının da oylandığı belirtilen açıklamada, "Oylama neticesinde, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın yüzde 25'ini aşmayacak şekilde, 1 lira nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 lira (net 0,3135812 lira) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811 milyon 621 bin 869 lira tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım'da mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TVF, Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek

TVF, Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Hissedarların Turkcell'in ana sözleşmesindeki 19 maddede öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle TVF'nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralmasının önü açıldı. Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlara göre, şirketin yönetim kontrolüne sahip hissedarı haline gelen TVF, yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek.

Yönetim kurulu başkanı da bu 5 üye arasından seçilecek. Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçilebilecek. Bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.

Turkcell'de sözleşme değişti, Varlık Fonu'nun A Grubu hisseleri devralmasının önü açıldı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye Voleybol Federasyonu, İstanbul, Kurul, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell'de sözleşme değişti, Varlık Fonu'nun A Grubu hisseleri devralmasının önü açıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Aslı Enver, Kerem Tunçeri'yle görüşmek için ev tuttuğu iddiaları nedeniyle dava açacak Kronik hastalığı olanlar grip aşısı yaptıramayacak! Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada gösterdi Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'den sonra küçük oğlu Orfeo Çetin de alkollü araç kullanırken yakalandı Cüzdanını parkta düşüren şahıs, masada bıraktığı çöpleri toplayınca kimliğini geri alabildi
Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak Fenerbahçe Garry Rodrigues'in ardından Nabil Dirar'la da yollarını ayıracak         
14:45
4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi 4 el ateş ettiği ablasını öldürüp soğukkanlılıkla anlattı: Namusumuza leke getirdi         
14:17
Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Son Dakika! Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı         
14:11
5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar 5 partiye 481 milyon TL'lik Hazine yardımı yapılacak! İşte partilerin alacağı tutarlar         
14:02
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Taksiciler Esnaf Odası'na sert yanıt: Herkes yetkisini bilecek         
13:35
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı         
11:11
20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi         
10:44
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor Yaşlı adamın başına zorla kolonya döküp maske takmıştı: 5 yıla kadar hapsi isteniyor         
10:22
Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı Gelin ve damadı düğünde dolandırdı! Sahte çeyreği bıraktı, gerçeğini aldı         
10:16
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
"Darkside" adlı bilgisayar korsanı grubu, çaldıkları parayı hayır kurumlarına bağışlıyor         
07:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 15:06:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell'de sözleşme değişti, Varlık Fonu'nun A Grubu hisseleri devralmasının önü açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei