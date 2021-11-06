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Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül - Son Dakika

Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül

06.11.2021 10:25
Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül

Veri merkezleri alanında dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından 'DCS Awards 2021'de 'Yılın En iyi Veri Merkezi ICT Çözümü' ödülü Turkcell'in oldu.

Veri merkezleri alanında dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından 'DCS Awards 2021'de 'Yılın En iyi Veri Merkezi ICT Çözümü' ödülü Turkcell'in oldu. Bu ödülle veri merkezi sektöründe Türkiye'nin adını dünyaya duyuran Turkcell, ülkemize bu platformda ilk ödülünü de kazandırdı.

'Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın' diyerek veri merkezleri alanında yatırımlarına hız kesmeden devam eden Turkcell, uluslararası çapta aldığı ödüllerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Veri merkezi alanında faaliyet gösteren işletmeler ve tedarikçilerin yanı sıra bu alanda sunulan ürün ve hizmetlerin küresel çapta değerlendirilerek ödüllendirildiği  DCS Awards 2021'de Turkcell'e önemli bir ödül geldi. Veri merkezleri sektörünün 'en iyi'lerinin belirlendiği organizasyonda Turkcell, veri merkezi operasyonlarının otomatize edilmesi için geliştirilen  Veri Merkezleri RPA (Robotic Process Automation) projesiyle 'Yılın En İyi Veri Merkezi ICT Çözümü' kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu. Turkcell'in ödül alan bu çözümü sayesinde, veri merkezlerinde 7/24 kesintisiz sürdürülen operasyon süreçlerindeki Alarm Yönetimi, Rutin Kontroller, Enerji Sistemleri Yönetimi, Kapasite Yönetimleri ile Envanter ve Depo Yönetimleri'nin otomatizasyonu sağlanıyor.

"TÜRKİYE'Yİ BULUT TEKNOLOJİLERİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Turkcell'in veri merkezleri alanına yaptığı yatırımlar ve bu alanda geliştirdiği yenilikçi çözümlerle dünya çapında adından söz ettirdiğini kaydeden Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olarak bir yandan yeni nesil veri merkezlerini ülkemize kazandırmaya devam ederken, diğer yandan da bu alanda geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle ülkemizin adını dünyada gururla temsil etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız yatırım miktarı 2,5 milyar TL'yi aştı. Turkcell olarak hedefimiz; şirketimizin sahip olduğu ileri ve yenilikçi teknolojiyi kullanarak, ülkemizi dünyanın en önde gelen 'veri merkezleri ve bulut teknolojileri üssü' haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda veri merkezleri konusunda geliştirdiğimiz hizmetlerin de uluslararası alanda takdir görüyor olması bizleri mutlu ediyor. Ülkemizin bu alanda 'bölgesel bir üs olma' konumunu güçlendirebilmek adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz."

Veri merkezleri alanında sektörün en prestijli yarışmalarından biri olan DCS Awards 2021'de bu yıl 33 kategoride ödüller verildi. Turkcell, yarışmada birincilik ödülünün yanı sıra 'Veri Merkezi Yönetim Servislerinde Yılın İnovasyonu'  kategorisinde de ikincilik elde etti.


Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell'in yenilikçi veri merkezi çözümüne uluslararası ödül - Son Dakika
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