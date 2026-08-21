Turkcell Platinum’lular “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden artık 15 güne kadar ücretsiz yararlanıyor - Son Dakika
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Turkcell Platinum’lular “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden artık 15 güne kadar ücretsiz yararlanıyor

Turkcell Platinum’lular “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden artık 15 güne kadar ücretsiz yararlanıyor
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Turkcell Platinum müşterilerinin “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden ücretsiz yararlanabileceği maksimum süre 7 günden 15 güne çıktı. Platinum’lular, otomatik olarak tanımlanan bu fayda sayesinde mevcut tarifelerindeki GB, dakika ve SMS haklarını ek ücret ödemeden 174 ülkede Türkiye’deki gibi kullanabilecek.

Müşterilerinin yurt dışı seyahatlerinde iletişimlerini kolayca sürdürebilmeleri için farklı çözümler geliştiren Turkcell, Platinum paketlerde sunduğu ücretsiz “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” (TYG) kullanım hakkını genişletti. Turkcell Platinum’lular artık paketlerine göre 15 güne kadar bu faydadan ek ücret ödemeden yararlanabilecek. Otomatik olarak tanımlanan bu fayda sayesinde müşteriler, ücretsiz kullanım haklarının tanımlı olduğu süre boyunca 174 ülkede GB, dakika ve SMS haklarını Türkiye’deki gibi kullanabilecek. 15 günlük ayrıcalıklı faydanın sona ermesinin ardından müşteriler, “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden standart koşulları ve ücretlendirmesi kapsamında yararlanmaya devam edebiliyor.

“Platinum müşterilerimize sunduğumuz yurt dışı ayrıcalıklarını genişletiyoruz”

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell’in müşteri odaklı hizmet anlayışının altını çizerek şunları söyledi: “Müşterilerimizin Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da iletişimlerini kolaylıkla sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Platinum tarifelerimizde sunduğumuz ücretsiz ‘Tarifen Yurt Dışında Geçerli’ kullanım hakkını önemli ölçüde genişlettik. Daha önce 7 güne kadar sunduğumuz ücretsiz kullanım hakkını, tarifeye göre 15 güne kadar çıkardık. Böylece Platinum müşterilerimiz, mevcut tarifelerindeki GB, dakika ve SMS haklarını 174 ülkede ek ücret ödemeden kullanabilecek. 'Turkcell Çözüm Gücü' anlayışımızla müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

Bireysel ve kurumsal belirli Platinum tarifelerinde geçerli faydayla ilgili detaylar için: https://www.turkcell.com.tr/paket-ve-tarifeler/yurt-disinda-kullanim/ucretsiz-tarifen-yurt-disinda-gecerli-faydasi

Turkcell Platinum’lular “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden artık 15 güne kadar ücretsiz yararlanıyor

KUTU

Turkcell Platinum

Turkcell’in ayrıcalıklar dünyası Platinum, 2004 yılından bu yana sunduğu birçok hediye ve ayrıcalıklı hizmetle müşterilerinin yaşamlarına değer katmayı amaçlıyor. Turkcell Platinum, yurt dışında araç kiralama ve yurt dışı uçak bileti ayrıcalıklarının yanı sıra seyahatten akaryakıta, kahveden markete, alışverişten etkinliğe onlarca markadan binlerce liralık hediyeyi müşterileriyle buluşturuyor.

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Son Dakika Turkcell Turkcell Platinum’lular “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden artık 15 güne kadar ücretsiz yararlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turkcell Platinum’lular “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” özelliğinden artık 15 güne kadar ücretsiz yararlanıyor - Son Dakika
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