Türkeli'de anız yangını - Son Dakika
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Türkeli'de anız yangını

26.07.2022 20:01
Türkeli'de anız yangını

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Düzler Köyü Göverkit Mahallesi mezarlık mevkisi ormanlık alanda anız yangını çıktı.

Yangına, Türkeli Belediyesi İtfaiyesi ve Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü yangın ekibi müdahale etti.

Ekipler, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına aldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "Sıcak havaların etkisiyle ormanlık alanlarda vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 112 ihbar hattını aramaları önemle rica olunur" denildi. - SİNOP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de anız yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkeli'de anız yangını - Son Dakika
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