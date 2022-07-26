Yetkililerden yapılan açıklamada, "Sıcak havaların etkisiyle ormanlık alanlarda vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde 112 ihbar hattını aramaları önemle rica olunur" denildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Türkeli'de anız yangını - Son Dakika

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