Türkeli'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı.
İlçeye bağlı Kayabaşı köyü Görköy Mahallesi'nde, son günlerde korona virüs vakasında artış yaşanması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlemler aldı. Karantina işlemi, 20 Ekim 2020 tarihi saat 15.00'ten itibaren başladı. - SİNOP
- Kaynak: İHA
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