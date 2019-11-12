Türkeli'de otomobil yangını
7 saat önce
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre ilçenin Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi'nde park halindeki aracın motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çevredeki vatandaşlarca itfaiyeye bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmında çıkan yangını söndürdü. Yangında araçta hasar meydana geldi. - SİNOP
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