Son Dakika Haberleri: Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası Antalya'da başladı
Son Dakika Spor Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası Antalya'da başladı

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası Antalya'da başladı

7 saat önce

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası Antalya'da başladı, System.String[]

Turkish Airlines Open 2019 Uluslararası Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

Türk Hava Yolları (THY) ana sponsorluğunda Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, dünya çapında sıralamaya giren 74 sporcunun yanı sıra Türkiye'den bir golfçü mücadele edecek.


Sporcular dört gün boyunca şampiyonluk için yarışacak.


Turnuvada, son iki senenin Turkish Airlines Open şampiyonu İngiliz Justin Rose'un yanı sıra European Tour'un genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, 2016 Masters şampiyonu İngiliz Danny Willett, 2018 Masters şampiyonu ABD'li Patrick Reed, 2018 Britanya Açık şampiyonu İtalyan Francesco Molinari ve 2019 Britanya Açık şampiyonu Shane Lowry gibi ünlü isimler sahaya çıkacak.


2020 Ryder Cup Avrupa takımının kaptanı İrlandalı Padraig Harrington ve PGA Turu'nun genç yıldızlarından "C.T. Pan" olarak bilinen Pan Cheng-tsung, Türk Hava Yolları'nın sağladığı "wild card"la turnuvaya katılacak. Turnuvaya Türkiye'den Taner Yamaç katılıyor.


Organizasyon, 10 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türk Hava Yolları, Türkiye, Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:38 Kaynak: AA
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