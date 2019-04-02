Türkiye 178 Firmayla Sanayi Devrimi Yapacak

75 ülkeden 6 bin 500 firmanın yer aldığı fuarda Türkiye'nin 178 firmayla temsil edildiğini ve 3. büyük katılımcı durumda olduğunu dile getiren Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı "Endüstri 4.

75 ülkeden 6 bin 500 firmanın yer aldığı fuarda Türkiye'nin 178 firmayla temsil edildiğini ve 3. büyük katılımcı durumda olduğunu dile getiren Hannover Ticaret Ataşesi Nilüfer Sandallı "Endüstri 4.0 başta olmak üzere; enerji, tasarım ve metal teknolojilerindeki gelişmelerin takip edilmesinde ve ihracatçılarımızın mevcut pazarlarını güçlendirerek yeni iş ve yatırım imkanları elde etmesine önemli katkı sağlayacak olan fuara ülkemiz meslek kuruluşları da büyük ilgi göstermekte olup; Türkiye Milli Katılımı İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilecektir. Türk Makine sektörünün öncüsü olan Turkish Machinery (OAİB-Makine İhracatçıları Birliği), POMSAD-Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği birden fazla holde yer alan stantları ile tanıtım ve iş geliştirme faaliyetleri yürütecektir. Ayrıca OAİB–Makine İhracatçıları Birliği her yıl olduğu üzere bu yıl da 'Turkish Machinery' sloganıyla Türk ve Alman iş adamlarının bir araya gelmesini sağlayacak bir resepsiyon düzenleyecektir. Biz de ataşelik olarak fuarda yapılan resepsiyonlar ve sunumları takip edip; ülkemiz yararına olacak çalışmalar içerisinde olacağız" dedi.



ARGE'YE ÖNEM VERMELİYİZ



Fuara 16. kez İTO bünyesinde katıldığını belirten LASPAR şirkket sahibi Emrah Tosun, "1982 yılında Bursa'da kurulmuş bir aile şirketiyiz. Tren, gemi, endüstriyel makinelere anti vibrasyon ve sızdırmazlık kauçuk ve bileşenlerinden oluşan ürünler üretip; ağırlıklı olarak AB‚ ülkelerine ve Rusya'ya yıllık 10 milyon Euro civarında ihracat yapmaktayız. Ekonomik dalgalardan etkilenmemek için mutlaka ARGE çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmalıyız. Ayrıca, ürün çeşitliliğine gidip, pazar alanlarımızı genişletmeliyiz" diye konuştu.



'VİZEDEN MUAF OLMALI'



Almanya ile giderek artan bir ticaretimiz olmasına rağmen hala vizenin uygulanmasını doğru bulmadığını dile getiren İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise şunları söyledi: "Eskiye oranla vize almamızda bir sorun yaşamıyoruz ama; özellikle havaalanından çıkışlarda adeta sorgulanıyoruz. Neden geldiğimizin apaçık belli olmasına rağmen, 'niye geldiniz, ne kadar kalacaksınız, ilk defa mı geliyorsunuz' gibi anlamsız sorular sorulmakta. Bu davranışa son verilmeli ve bir an önce ticaret maksatlı gelenlere vize uygulanmasından vazgeçilmeli. Almanya'ya sanayicilerimizin gelmesini, buradaki sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle buluşmasını önemsiyoruz. İnanıyorum ki bu fuarda elde edilen müşteri ve bilgi birikimi sanayicilerimize katkı sağlayacak. ülkemizde bundan yarar sağlayacaktır."

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