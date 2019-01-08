Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Yıldızları: Enes Özdemir

Türkiye'nin Yıldızları: Enes Özdemir

46 dakika önce

Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda geçen yıl altın madalya kazanan Enes Özdemir, babasının çizdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda geçen yıl altın madalya kazanan Enes Özdemir, babasının çizdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:35 Kaynak: Youtube

Enes Özdemir, Genel
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