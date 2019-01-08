Türkiye'nin Yıldızları: Enes Özdemir
46 dakika önce
Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda geçen yıl altın madalya kazanan Enes Özdemir, babasının çizdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.
Dünya Ümitler Karate Şampiyonası'nda geçen yıl altın madalya kazanan Enes Özdemir
, babasının çizdiği yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:35 Kaynak: Youtube
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