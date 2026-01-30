Türkiye-AB İlişkileri Geliştirilmeli - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye-AB İlişkileri Geliştirilmeli

30.01.2026 14:15
İKV Başkanı Zeytinoğlu, Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) Latin Amerika'dan Asya'ya ortaklıklarını güçlendirdiği dönemde Türkiye ile ilişkisinin durağan kalmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Türkiye, AB ile çok ileri bir ekonomik ilişki biçimi olan Gümrük Birliği içinde. Yapısı gereği, ticaretteki değişimlere adapte olacak şekilde güncellenmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

İKV'den yapılan açıklamaya göre AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Vietnam ziyareti sırasında diplomatik ilişkilerini üst seviye olan "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyine taşıdıklarını açıkladı.

Büyük ölçüde diplomatik nitelik taşıyan bu adım, bağlayıcı taahhütler içermese de hem AB'nin hem de Vietnam'ın ABD'ye yaptıkları ihracatta artan gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldığı dönemde siyasi açıdan önem taşıyor. AB açısından bu anlaşma, Asya'nın en hızlı büyüyen üretim merkezlerinden birine erişimi güçlendirirken artan ticaret gerilimleri karşısında tedarik zincirlerini çeşitlendirme çabalarını da destekliyor. Bu ortaklık, ticaret, yatırım, iklim, enerji, dijitalleşme, güvenlik, savunma, insan hakları ve halklar arası temas gibi alanlarda işbirliği için güçlendirilmiş çerçeve sağlıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Zeytinoğlu, AB'nin Latin Amerika'dan Asya'ya ortaklıklarını güçlendirdiği dönemde Türkiye ile ilişkisinin durağan kalmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

AB'nin Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Hindistan Anlaşması ile ticari ağlarını 1 milyar 800 milyona yakın bir nüfusu kapsayan coğrafyaya genişlettiğine dikkati çeken Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun dışında Endonezya ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini tamamladı. Meksika ile Global Anlaşma modernize edildi. Avustralya ile ara verilen ticaret müzakerelerinin tekrar başlaması için temaslar yapılıyor. Bunları da hesaba katarsak Çin ve ABD dışında önemli ticaret oyuncuları ile AB'nin serbest ticaret ağı giderek genişliyor ve konsolide oluyor. Türkiye, AB ile çok ileri bir ekonomik ilişki biçimi olan Gümrük Birliği içinde. Yapısı gereği, ticaretteki değişimlere adapte olacak şekilde güncellenmesi gerekiyor. Özellikle rekabetin giderek arttığı günümüz ortamında güncelleme sürecinin bir an önce başlaması büyük önem taşıyor. Müzakerelerin de uzun sürebileceği dikkate alınırsa aslında çok önce başlamış olması gereken bir süreçten söz ediyoruz. Türkiye ve AB, masaya oturup giderek büyüyen sorunları çözmek için çaba sarf etmeli."

Zeytinoğlu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gereken alanları konusunda da değerlendirme yaptı.

Gümrük Birliği'nin işlemeyen yönleri ile sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgalayan Zeytinoğlu, "Gümrük Birliği'ni günümüzün yeni nesil anlaşmaları doğrultusunda gözden geçirmeli ve hizmet ticareti, tarım, kamu alımlarından e-ticaret, çevre gibi konuları da içine alacak şekilde geliştirmeliyiz. Aksi takdirde AB pazarındaki avantajlarımızı kaybettiğimiz gibi AB ile ticari ve yatırım ilişkimizde de ciddi aşınma görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
