Türkiye Adalet Akademisinden Kuzey Makedonya'dan gelen hakim ve savcılara eğitim - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisinin, Kuzey Makedonya'dan gelen hakim ve savcılara yönelik "Adalet Yönetimi, İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku" konularındaki eğitimleri başladı.

Türkiye Adalet Akademisinin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle Kuzey Makedonya'dan gelen 25 hakim ve savcıya yönelik eğitim programı dolayısıyla Akademi'de tören düzenlendi.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından programın açılış konuşmasını Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir yaptı.

Sözlerine Ömer Hayyam'ın "Adalet, evrenin ruhudur." sözünü hatırlatarak başlayan Özdemir, adaletin, devletin olmazsa olmaz değerlerinden biri olduğunu, güçlü bir adalet sisteminin de nitelikli hukukçular sayesinde sağlanabileceğini belirtti.

Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin hakim ve savcı adaylarının eğitimlerinden sorumlu olduklarını, bu kapsamda 24 bin hakim ve savcıya meslek içi eğitim verdiklerini, kamu kurumlarının adalet ve hukuk alanındaki program ihtiyaçlarına yönelik de eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

Akademi olarak Balkan ülkeleri başta olmak üzere Orta Asya ve Afrika'daki bazı ülkelerde de hakim ve savcılara yönelik profesyonel eğitim çalışmalarının bulunduğunu kaydeden Muhittin Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeş bir ülkeden gelen genç hakim ve savcıları burada ağırlamak bizi çok mutlu etti. Düzenlediğimiz eğitim programları ve bundan sonra düzenleyeceğimiz eğitim programlarıyla biz iki ülkenin hukuk sistemlerinin adalet anlayışı noktasında birbirini desteklemesini arzuluyoruz. Her ülkenin kendi koşulları olabilir, her ülkenin ürettiği bilgi ve birikimi değerlidir. İnşallah bu çalışmalara bizim de bir katkımız olur."

Programa Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hakimler ve Savcılar Akademisi Müdürü Natasha Gaber Damjanovska, emekli Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun da katıldı.

Eğitim programı 11 Mart'a kadar devam edecek.