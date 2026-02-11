Türkiye-Afrika İlişkileri Derinleşiyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, küresel ekonomideki belirsizlik ve öngörülemezliğe karşı Türkiye ile Afrika arasındaki mevcut teknolojik bağları çeşitlendirmenin ve derinleştirmenin gerekli olduğunu söyledi.

Afrika'dan gelen ticari heyetler ile Türkiye'nin üretici ve ihracatçılarını bir araya getiren 14. Dünya Sektörler Arası İşbirliği (WCI) Forumu, İstanbul'da başladı.

Forumun açılışına, Mahmut Gürcan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Gambiya Cumhuriyeti Bilgi, Medya ve Yayıncılık Hizmetleri Bakanı Dr. Ismaila Ceesay, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie, Nijerya Gençlik Gelişimi Bakan Yardımcısı Dr. Maryam Ismaila Keshinro, WCI Forum Başkanı Utku Bengisu, WCI Forum İcra Kurulu Başkanı Abdülkadir Develi, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ve İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Develioğlu katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afrika ülkeleriyle yürütülen çalışmaların ve çok boyutlu temasların somut sonuçlar verdiğini belirterek, 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık yedi kat artarak 40 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Gürcan, 2025 yılında Afrika ülkeleriyle gerçekleştirilen ikili ticaret hacminin ise bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin artık sadece yatırım almakla kalmadığına, yurt dışında önemli yatırımlar gerçekleştirerek ekonomik ilişkilerini derinleştirdiğine dikkati çeken Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel ekonomideki belirsizlik ve öngörülemezliğe karşı Türkiye ile Afrika arasında mevcut teknolojik bağları çeşitlendirmenin ve derinleştirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede ikili ilişkilerimizi olumlu bir şekilde dönüştürebilir ve yeni işbirlikleri olanakları da yakalayabiliriz. Aynı zamanda üreten ekonomiler meydana gelen gelişmeler neticesinde oluşan yeni konjonktürü ve Afrika'nın dünya çapında artan önemini, yeni ve geliştirilmiş bir yol haritası çerçevesinde ele alması gerektiğinin farkındayız. Bu sebeple bakanlık olarak Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi gelişmiş bir vizyon ile ele alan 2025 döneminde Afrika ülkeleriyle ticaret ve ekonomik ilişkilerini geliştirmesi stratejisi çerçevesinde hareket edeceğiz. Bu strateji çerçevesinde Türkiye, Afrika Ticaret Bölgesi'nin önemli ticaret ortağı olma konumundadır."

Gürcan, son dönemlerde gerçekleştirilen ticaret diplomasi faaliyetleri çerçevesinde Afrika ülkeleriyle mevcut ilişkilerin yeni bir safhaya geçeceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

Afrika ile savunma işbirlikleri

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ise Afrika ülkeleriyle yürütülen savunma işbirliklerine ve savunma sanayisi alanındaki ürün ve projelere değindi.

Savunma sanayisi alanında Türkiye'nin artık yalnızca bir tedarikçi ülke olmadığını vurgulayan Ayhan, Türkiye'nin Afrika'nın güvenliği açısından stratejik bir ortak konumuna yükseldiğini ifade etti.

Ayhan, şunları kaydetti:

"Bayraktar TB2 SİHA'larımız, ATAK helikopterimiz, yüksek teknoloji savunma sistemlerimiz, Somali'den Nijerya'ya, Libya'dan Senegal'e kadar geniş bir coğrafyada barışın artık teminatını oluşturacak. Bugün sunduğumuz Türkiye modeli, sadece ürün satışı değil, kapsamlı eğitim desteği, yerel kapasite inşası ve en önemlisi teknoloji transferini esas almaktadır. Sonuç olarak, biz Afrika'yı genç nüfus ve muazzam potansiyeliyle dünyanın yükselen yıldızları olarak görüyoruz."

"Stratejik ve kapsayıcı işbirliğine dayalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var"

Gambiya Cumhuriyeti Bilgi, Medya ve Yayıncılık Hizmetleri Bakanı Dr. Ismaila Ceesay da dünyanın çoklu zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde forum vesilesiyle bir araya gelindiğine dikkati çekti.

Dijital devrim, iletişim kurma, ticaret yapma ve yönetme biçimlerinin yeniden şekillendiğine vurgu yapan Ceesay, "Büyük siyasi parçalanmalar yaşanıyor. İklim krizi kolektif sorumluluk talep ediyor. Ekonomik belirsizlik ise ulusların ve endüstrilerin direncini test ediyor." dedi.

"Bu yeni gerçeklikler karşısında, izole büyümenin eski modeli artık yeterli değil" diyen Ceesay, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yerine kasıtlı, stratejik ve kapsayıcı işbirliğine dayalı bir yaklaşıma ihtiyacımız vardır. Ortak değerleri, teknoloji transferini, kapasite geliştirmeyi ve eşit ortaklıkları teşvik eden bir işbirliğine ihtiyacımız vardır. Gambiya açısından işbirliği yalnızca bir slogan değil, ulusal bir stratejidir."

Türkiye ile Gambiya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Ceesay, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 66 milyon dolara ulaştığına işaret ederek, ihracatın artırılması, Türk yatırımlarından daha fazla yararlanılması, liman ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, teknoloji transferi, mesleki eğitim ve katma değerli üretim alanlarında derinleştirilmesi yoluyla ilişkilerin çok daha ileri bir boyuta taşınma potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjie ise ülkesinin ve kıtanın potansiyeline vurgu yaptı.

Gambiya'nın Batı Afrika'da siyasi istikrara, stratejik kıyı konumuna ve Avrupa'ya yakınlığa sahip bir ülke olduğuna dikkati çeken Badjie, ülkesinin iş yapmaya ve Afrika'daki iş fırsatlarını birlikte keşfetmek için ortaklık kurmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Badjie, "Afrika Kıtası, büyük nüfusu ve geniş pazarıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmaya devam etmektedir ve dünyayı karşılamaya hazırdır. Bu vesileyle, bakanlığımız ve hükümetimiz adına şunu söylüyoruz, Afrika hazır olduğu gibi Gambiya da sizleri ağırlamaya hazırdır." diye konuştu.

B2B görüşmeleri, sponsor firma sunumları ve stant faaliyetleriyle devam eden forum, yarın sona erecek.