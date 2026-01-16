Türkiye Arıcılık Festivali Başladı - Son Dakika
Türkiye Arıcılık Festivali Başladı

16.01.2026 19:29
Türkiye Arıcılık Festivali, bilim ve teknikle arıcılığı ele alarak sektörü bir araya getiriyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ali Demir, arıcılığın yalnızca üretim boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirterek "Arıcılık, bilim, teknik altyapı ve doğru uygulamalarla birlikte yürütülmesi gereken stratejik bir faaliyet." dedi.

TAB, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) ve İstanbul İli Arı Yetiştiricileri Birliği desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Türkiye Arıcılık Festivali, bal üreticilerini, arıcılık ekipman ve girdi sektörünü aynı çatı altında buluşturuyor.

Festivalin açılışında konuşan TAB Başkanı Ali Demir, arıcılığın yalnızca üretim boyutuyla ele alınmaması gerektiğini belirterek "Arıcılık bilim, teknik altyapı ve doğru uygulamalarla birlikte yürütülmesi gereken stratejik bir faaliyet." ifadesini kullandı.

Demir, sürdürülebilir arıcılığın ancak sahaya uygun girdilerin doğru kullanımı ve bilimsel çalışmalarla desteklenmesiyle mümkün olacağını ifade ederek "Bilimsel sunumlar festivale ayrı bir değer katıyor. Alanında uzman akademisyenler tarafından yapılan sunumlar, güncel bilimsel gelişmelerin paylaşılması ve sahada karşılaşılan sorunlara bilimsel bakış açısıyla çözüm üretilmesi açısından son derece önemli." değerlendirmelerinde bulundu.

70 firma katılım sağlıyor

Kamu, bilim, saha ve sanayi iş birliğinin arıcılığın gelişimi için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Ali Demir, arıcılık sektörüne ürün ve hizmet sağlayan yurt içi ve yurt dışından 70 firmanın katılım sağladığı festivalin, ziyaretçilerin de yoğun ilgi göstereceğine inandığını belirtti.

Festival çerçevesinde bugün "Arı ürünlerinde üretim ve kalite" sempozyumu gerçekleştirilirken, çeşitli sempozyumlar ve sunumlar fuar boyunca devam edecek.

Arıcılık ekipmanları, girdiler, teknolojik yenilikler ve sektöre ilişkin güncel gelişmelerin sergilendiği festival, 18 Ocak Pazar gününe kadar İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA

Ali Demir, Teknoloji, Etkinlik, Festival, Türkiye, Ekonomi, Bilim, Son Dakika

