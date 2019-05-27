Türkiye aşı ve kanser ilaçları üretiminde Küba ile iş birliği yapacak
3 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Küba ile kanser aşısı ve ilaçları geliştirme konusunda ortak çalışma grubu kurma kararı aldıklarını duyurdu. Küba'dan ilk heyetin anlaşma kapsamnda bir hafta içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Hedef 2023'te tamamen yerli aşı üretmek.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:23
, Küba
ile kanser aşısı ve ilaçları geliştirme konusunda ortak çalışma grubu kurma kararı aldıklarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre
'nin Cenevre
şehrinde bu sene ikincisi düzenlenen Dünya Sağlık Kurulu'nda Kübalı mevkidaşı Jose Angel
Portal Miranda ile bir araya geldi. İki devlet adamının görüşmesi sonrası bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Küba'dan bir heyetin bu hafta Türkiye'ye geleceği belirtilerek enfeksiyonlara karşı aşı, kanser aşısı ve ilaçlarının birlikte üretimi konusunda iki ülke arasında çalışma grubu oluşturulacağı kaydedildi.
Türkiye'nin Petrol İthalatı Geçen Yıla Göre Yüzde 19,61 Arttı
Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor
Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor
Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var