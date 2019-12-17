Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı

6 saat önce

Türkiye, Avustralya'nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'e ait dosyayı Avustralya'nın bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, Avustralya'nın şehit diplomatlar dosyasını yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı, System.String[]

Türkiye, Avustralya'nın Sydney kentinde 17 Aralık 1980'de JCAG mensubu Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Sydney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'e ait dosyayı Avustralya'nın bugün yeniden açmasını memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ASALA, JCAG ve ARA adlı Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 1973'ten bu yana 31'i diplomat ve aile üyeleri olmak üzere 58 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği vurgulandı.

Yabancılar dahil bu sayının 77 olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu saldırılar sonucunda yüzlerce kişi de yaralanmıştır. Saldırıların gerçekleştiği Batılı ülkelerdeki soruşturmaların büyük çoğunluğu sonuçsuz kalmış ve davalar faili meçhul olarak kapatılmıştır. Aziz şehitlerimizin 39. ölüm yıl dönümlerinde faillerinin yakalanması için Avustralya'da ilk kez terörizmle bağlantılı bir saldırıda 1 milyon Avustralya doları ödül konulmuştur. Geç de olsa adaletin sağlanacağı umudunu doğuran bu karar, şehitlerimizin yakınlarının acısını bir nebze olsun azaltabilecektir."

Açıklamada, şehit diplomatların dava dosyalarının kapatıldığı diğer ülkelerden de en kısa zamanda benzer adımları atmalarının beklendiği kaydedildi.

Teröristleri yakalatacak bilgiye 1 milyon dolar ödül kondu

Arıyak ve Sever'in görevlerinin başında şehit edilişlerinin 39'uncu yıl dönümü vesilesiyle saldırının düzenlendiği Türkiye'nin Sydney Başkonsolosluğu rezidansının önünde bugün yapılan anma töreninin ardından konuşan Güney Galler Eyalet (NSW) Emniyet Müdür Yardımcısı Mark Walton, şehit diplomatların katillerini yakalamak için NSW Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Birimi bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu açıkladı.

Soruşturmanın Sydney'deki Ortak Terörle Mücadele Ekibi tarafından yeniden ele alınacağını belirten Walton, Türk diplomatların katiline götürecek bilgiye verilecek ödülün 250 bin dolardan 1 milyon dolara (yaklaşık 4 milyon lira) çıkarıldığını söyledi.

Avustralya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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