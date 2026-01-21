Türkiye-Azerbaycan Eğitim İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye-Azerbaycan Eğitim İşbirliği Güçleniyor

Türkiye-Azerbaycan Eğitim İşbirliği Güçleniyor
21.01.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Tekin, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eğitim işbirliğini güçlendirmeye yönelik adımları değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye ile Azerbaycan arasında hep dile getirdiğimiz çok yakın bir dostluk ilişkisi var. Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyetle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında eğitim alanındaki mevcut iş birliği başlıkları ele alınarak, geleceğe yönelik ortak projeler değerlendirildi. Görüşmede öğretmen ve öğrenci değişim programları, müfredat uyumu, mesleki ve teknik eğitimde iş birliğinin artırılması konuları masaya yatırıldı. Bakan Tekin, yaptığı açıklamada Azerbaycan ile eğitimde her seviyede iş birliğini önemsediklerini belirterek, atılacak ortak adımların iki ülkenin gençlerine önemli katkılar sunacağını, bu dostane ilişkinin uzun yıllar boyu sürmesini temenni ettiğini açıkladı.

"Türkiye ile Azerbaycan arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi var"

Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim konusunda görüşülen plan ve projelerin iki ülke arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirdiğini belirten Bakan Tekin, "Türkiye ile Azerbaycan arasında hep dile getirdiğimiz çok yakın bir dostluk ilişkisi var. Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz. Bu ilişkinin kurumsallaşması, gelecek kuşaklar tarafından da aynı bizler gibi bizlerden daha güçlü bir şekilde içselleştirilmesi için Eğitim Bakanlıkları olarak çok yoğun bir çaba içerisinde olmamız lazım. Biz de göreve başladıktan sonra değerli meslektaşımla samimi ve verimli bir uyum içerisinde bu ilişkilerimizi yürütüyoruz. Türkiye Maarif Vakfı ile ilgili olarak süreci çok yakın takip ediyorlar. Türkiye Maarif Vakfı'nın okulları orada iki okul olarak eğitime başladı. Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere öğretmen yetiştirmeden kardeş uygulamasına kadar bu ilişkiyi kurumsallaştıracak güçlü adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Azerbaycan Eğitim İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:32:52. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan Eğitim İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.