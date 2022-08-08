Türkiye Barolar Birliği heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

08.08.2022 18:21
Türkiye Barolar Birliği heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, birliğin kuruluşunun 53'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, birliğin kuruluşunun 53'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Sağkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sağkan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, deftere şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, 170 bin avukatı temsil eden barolarımızın çatı örgütü Türkiye Barolar Birliği'nin seçilmiş kurulları olarak, kuruluşumuzun 53'üncü yılında, varlık nedenimiz olan büyük emanetini taşımanın sorumluluğu ve heyecanıyla huzurundayız.

Barışın ve refahın ancak demokratik ve laik hukuk devletlerinde hüküm sürebileceğini gören büyük dehanla bize hedef olarak gösterdiğin, haklarını özgüvenle kullanan, kanun önünde eşit ve onurlu yurttaşların yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etme idealini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız.

Aklın ve bilimin ışığında, görkemli bir hukuk devrimi üzerine kurduğun, kimsesizlerin kimsesi Türkiye Cumhuriyeti'nin, cübbelerinde ilik taşımayan bağımsız hak savunucuları olarak, hiçbir yurttaşı adalet arayışında yalnız ve savunmasız bırakmayacağımıza aziz hatıran önünde bir kez daha söz veriyoruz. Her geçen gün büyüyen özlem, sevgi, şükran ve saygılarımızla."

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Kaynak: AA

Erinç Sağkan, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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