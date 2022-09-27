TBB Başkanı Sağkan'dan Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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TBB Başkanı Sağkan'dan Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması

27.09.2022 19:04

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davanın 15 Haziran'daki duruşmasında mahkemenin dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesi kararını hatırlatarak "Bir tanığın dinlenilmesi kararı...

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davanın 15 Haziran'daki duruşmasında mahkemenin dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesi kararını hatırlatarak "Bir tanığın dinlenilmesi kararı verildikten sonra taraflar orada bulunmadan, hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenilmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir." dedi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 7 yıl önce 2 polisin şehit edildiği terör saldırısı ve sonrasında çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, firari terörist Uğur Yakışır'ın aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanması sürüyor.

Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve bölge baro başkanlarının katılımıyla Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yapan TBB Başkanı Sağkan, Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin dava sürecini 7 yıldır takip ettiklerini belirtti.

Davada adil yargılama hakkını savunduklarını dile getiren Sağkan, "Elçi'nin katilleri ortaya çıkarılıp en ağır cezayı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Sağkan, 15 Haziran'daki duruşmada mahkemenin dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdiğini hatırlattı.

Mahkemenin bu kararından daha sonra oy çokluğuyla vazgeçtiğini belirten Sağkan, "Mahkemenin aldığı son karar aslında süreci tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarıyor. Bir tanığın dinlenilmesi kararı verildikten sonra taraflar orada bulunmadan, hiçbir gerekçe gösterilmeden o tanığın dinlenmesinden oy çokluğuyla vazgeçilmiştir. Tahir Elçi cinayetinin siyasete alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Tahir Elçi'nin katillerinin ortaya çıkarılmasında başka kaygıların bunu engellemesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sağkan, bu süreçte Diyarbakır Barosunun ve meslektaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ise mahkeme heyetinin son duruşmada dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdiğini anımsatarak "Mahkeme çoğunluğu 19 Eylül'de avukatların haberi bile olmadan ara celse ile Davutoğlu'nun dinlenilmesi yönündeki kararı geri almıştır. Müdahil vekilleri olarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Mahkeme çoğunluk üyeleri bu davadan el çekene kadar reddihakim taleplerimizi tekrar ederek adalet çığlığımızı her geçen gün daha yüksek perdeden dile getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İstenen ceza

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Saldırıya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Saldırının ardından kaçan PKK'lı Mahsum Gürkan'ın bölgede gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtilen iddianamede, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Tahir Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları S.T, F.T. ve M.S. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diyarbakır 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 15 Haziran'daki duruşmasında Elçi ailesinin avukatlarından Erdal Doğan, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etmişti. Ahmet Davutoğlu'nun tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Kasım'a ertelemişti.

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Kaynak: AA

Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır, Tahir Elçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Sağkan'dan Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBB Başkanı Sağkan'dan Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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