Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı - Son Dakika Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un, geçen hafta cuma günü oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazında karar açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 'maç tekrarı' kararı, System.String[]

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un, geçen hafta cuma günü oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında kural hatası yapıldığı yönündeki itirazında karar açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu maçın yeniden oynanmasına karar verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12'nci haftasında deplasmanda oynadığı 1881 Düzce Belediye karşılaşmasında ilginç olay yaşandı. Maçın bitimine 27.3 saniye kala skor 63-63 iken Bursa Büyükşehir Belediyespor'un potası altında konuk ekipten Gizem Uca'ya faul yapıldı. Düzce ekibinin faul hakkının dolmasıyla 2 serbest atış hakkı kazanan yeşil-beyazlılarda Gizem Uca faul çizgisine doğru yönelirken maçın hakemleri serbest atışları İlemnur Duman'ın kullanacağını işaret etti. Maç içinde yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi ve İlemnur Duman 2 atışı da kaçırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor 65-63 mağlup oldukları maçta kural hatası yapıldığını iddia etti. Yeşil-beyazlılar karşılaşmanın tekrarına yönelik itiraz dilekçesini Türkiye Basketbol Federasyonu'na gönderdi.

MAÇ TEKRAR EDİLECEK

Başvuruyu görüşen federasyon, maçın tekrarına karar verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Bursa kulübüne gönderdiği ve yönetim kurulu adına genel sekreter Serbülent Şengün imzalı yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Serbest atışları faul yapılan Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 2 forma numaralı Gizem Mürüvvet Uca'nın kullanması gerekirken hakemlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi takımından 5 forma numaralı İlemnur Duman'a kullandırdığı ve 2 serbest atışın da başarısız olduğu tespitiyle, müsabaka hakemlerinin kuralları yanlış uyguladığı yönünde görüş bildirmiştir."

Karşılaşma, federasyon tarafından belirlenecek tarihte yeniden oynanacak.


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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:49 Kaynak: DHA
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