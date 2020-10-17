Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 89

Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor , sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 'u uzatmaya giden maçın ardından 90-89 mağlup etti.

Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor

TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı

Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı