Türkiye Basketbol Ligi'nin 1. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u uzatmaya giden maçın ardından 90-89 mağlup etti.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Aydın Karaçam xx, M. Onur Sönmez xx, Alican Alıcı xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxx 17, Berkay Genç x 5, Ogün Sevinç x 3, Bulut Altın x 2, Hamit Sezaver xxx 25, Koray Uzunhasan xx 13, Cemal Nalga x 2, Zane Asher Knowles xx 16
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: Burak Şaşmaz x 3, Burak Can Dilmaç x 4, Sertay Gürsu xx 12, Mert Ulutaş xx 7, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Uğur Dokuyan xx 7, Anıl Atamış x 2, Hakan Şanlı x 3, Keshun Deion Sherrill xxxx 33
1. Periyot: 15-17 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor)
Devre: 39-35 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
3. Periyot: 61-51 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor)
4. Periyot : 81-81 (Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor) - BALIKESİR
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 90 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor: 89 - Son Dakika Spor