Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası Sona Erdi

2 saat önce

Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası bugün gerçekleştirilen final maçlarıyla tamamlandı.

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Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası bugün gerçekleştirilen final maçlarıyla tamamlandı. 

Yalova'da düzenlenen şampiyonada 53, 57, 62, 68 ve 76 kilolarında dereceye giren sporcular şu şekilde;

53 KİLO

1- Zeynep Yetgil (İstanbul Beyoğlu)

2- Emine Çataloğlu (ENKA)

3- Elif Büşra Koca (Eskişehir Ferdi)

3- Fikriye Gök (Yalova Altınova Tersaneler)

57 KİLO

1- Mehlika Öztürk (ENKA)

2- Özge fındıkçı (Yalova Altınova Tersaneler)

3- Nurife Duman (ENKA)

3- Nuray Karaduman 

62 KİLO

1- Elif Jale Yeşilırmak (Enka)

2- İlknur Batır (Tokat Turhal)

3- Damla Arslan (Antalya Kepez)

3- Cemile Unudan (Yalova Altınova Tersaneler)

68 kilo

1- Buse Tosun (Yalova Altınova Tersaneler)

2- Kadriye Aksoy (ENKA)

3- Sehernur Bulut (Yalova alntınova tersaneler)

4- Ayşegül Sever (İstanbul beyoğlu)

76 kilo

1- Ayşegül Özbeğe (ENKA)

2- Mehtap Gültekin (Yalova Altınova Tersaneler)

3- Fatma Zehra Kanlıada (Antalya Kepez)

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:56 Kaynak: DHA

Antalya, Eskişehir, Türkiye, Spor
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