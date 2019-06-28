Türkiye büyük kedilerine isim arıyor

– İSTANBUL'DA bulunan büyük kedilere isim aranıyor. Vatandaşların katılımıyla her hayvan için en çok önerilen 8 isim anket oylamasına sunulacak, en çok oyu alanlar hayvanların ismi olarak belirlenecek.

Tuzla'daki Aslan Park'ta bulunan büyük kedilere vatandaşların katılımıyla isim kampanyası düzenleniyor. Oylama, dünyada sadece 30 tane kalan ve 4 tanesi de Aslan Park'ta bulunan beyaz aslanların da olduğu, aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, serval, karakulak, yavru beyaz aslan, yavru Bengal Kaplanı, leopar, vaşak ve puma kedileri için yapılacak. Her hayvan için en çok önerilen 8 isim anket oylamasına sunulacak, en çok oyu alanlar hayvanların ismi olarak belirlenecek.

Ayrıca kampanya kapsamında isim önerisinde bulunacak kişilere bisiklet, oyun konsolu, tablet ve drone gibi birçok hediye de verilecek. İsim kampanyası 15 Temmuz tarihine kadar sürecek. İsim vermek isteyen vatandaşlar www.turkiyeninkedileri.com adresinden kampanyaya katılabilecek.

14 FARKLI TÜRDEN 29 KEDİ

14 farklı türden 29 kedini bulunduğu parkta aralarında koruma altında olan ve dünyada sadece 30 tane kalan beyaz aslan, 2 adet beyaz aslan yavrusu ve 5 adet Bengal Kaplanı yavrusu yer alıyor. Nesli tükenmekte olan hayvanların devamlılığını sağlamayı amaçlayan parkta tüm hayvanlar çift olarak bir arada tutulmaya özen gösteriliyor.

- İstanbul