Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, ikinci gün yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde düzenlenen şampiyonada ikinci gün müsabakaları yapıldı.

Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde 20 yıl sonra düzenlenen şampiyonada bir Türkiye rekoru yenilendi. Organizasyonda dört de şampiyona rekoru kırıldı.

Berke Akçam, 400 metre engellide 20 Yaş Altı Türkiye rekoru kırarak şampiyonaya damga vurdu. Şampiyonada 75. Cezmi Or Kupası olarak değerlendirilen 100 metre yarışını da Kayhan Özer kazandı. Kayhan Özer'e ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Erkeklerde Mehmet Çelik, kadınlarda ise Meryem Akdağ ile Elif Polat ikişer şampiyonluk kazandı. 110 metre engellide Mikdat Sevler, 3 adım atlama Tuğba Danışmaz, 400 metre engellide Berke Akçam, 5 bin metrede de Aras Kaya Türkiye Şampiyonası rekorlarını yeniledi.

Salih Korkmaz, 10 bin metre pist yürüyüş müsabakasında 39.26.92'lik derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi. Milli sporcu, böylece elinde bulundurduğu 39.31.96'lık süresini 5 saniye geliştirdi.

Kadınlar 10 bin metre pist yürüyüşünde Evin Demir, 44.43.85 ile tüm zamanlar listesinde en iyi ikinci dereceyi yaptı.

Berke Akçam'dan önemli başarı

Şampiyonada Berke Akçam, 400 metre engellide Türk atletizm tarihinde 50 saniyenin altını koşan ikinci isim olarak 20 Yaş Altı Türkiye rekorunu yeniledi.

Berke Akçam, Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda önemli bir performansa imza attı. 400 metre engellide 49.78'lik derece elde eden 18 yaşındaki atlet, Türk atletizm tarihinde Yasmani Copello Escobar'dan sonra 50 saniye barajını aşan ikinci sporcu oldu.

Berke Akçam, böylece 2020 yılında dünyada 20 Yaş Altı grubunun en iyi derecesini elde etti. Berke ayrıca daha önce kırdığı 50.42'lik Türkiye 20 Yaş Altı rekorunu da 0,63 saniye aşağı çekti. Berke Akçam, sezon başlangıcına göre derecesini bir sezonda üç saniye geliştirdi.

Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yapılan çoklu branşlar birinciliğinde heptatlonu Beyzanur Yavuz, dekatlonu ise Yavuz Şalkacı kazandı.