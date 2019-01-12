Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası

1 saat önce

Çorum'da devam eden Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammed Kotanoğlu, 86 kiloda Osman Göçen birinciliği elde etti.

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, System.String[]
Çorum'da devam eden Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammed Kotanoğlu, 86 kiloda Osman Göçen birinciliği elde etti.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'ndaki organizasyonun 3 gün akşam seansında 61, 79 ve 86 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.

Kilolarında dereceye giren sporcular şunlar:

61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Sedat Özdemir, 3. Cabbar Duyum ve Münir Recep Aktaş

79 kilo: 1. Muhammed Kotanoğlu, 2. Ender Coşkun, 3. Musa Gürbüz ve Abdülkadir Özmen

86 kilo: 1. Osman Göçen, 2. Fatih Erdin, 3. Selim Yaşar ve Arif Özen

Şampiyonada 57 kiloda Ahmet Duman ve Ahmet Peker, 70 kiloda Mustafa Kaya ve Serhat Arslan, 97 kiloda Fatih Yaşarlı ve Baki Şahin, 125 kiloda Taha Akgün ve Fatih Çakıroğlu finale yükseldi.

Şampiyona yarın 57, 70, 97 ve 125 kiloda yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Çorum, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkçılar Uyardı: Hamsinin Kulağına Kar Suyu Kaçtı, Hamsi Almanın Tam Zamanı Bülent Uygun, Choupo-Moting'in Beşiktaş'ta Oynamak İstediğini İddia Etti

Türkiye'nin "İsraf Raporu" Açıklandı! Sonuçlar Çok Çarpıcı Alanya'nın Rusya Uyruklu Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 23:33:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]