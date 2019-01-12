Çorum
'da devam eden Türkiye
Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 61 kiloda Recep Topal, 79 kiloda Muhammed Kotanoğlu, 86 kiloda Osman Göçen birinciliği elde etti. Hitit Üniversitesi
15 Temmuz Spor Salonu'ndaki organizasyonun 3 gün akşam seansında 61, 79 ve 86 kilolarda final müsabakaları gerçekleştirildi.
Kilolarında dereceye giren sporcular şunlar:
61 kilo: 1. Recep Topal, 2. Sedat Özdemir, 3. Cabbar Duyum ve Münir Recep Aktaş
79 kilo: 1. Muhammed Kotanoğlu, 2. Ender Coşkun, 3. Musa Gürbüz
ve Abdülkadir Özmen
86 kilo: 1. Osman Göçen, 2. Fatih
Erdin, 3. Selim Yaşar
ve Arif Özen
Şampiyonada 57 kiloda Ahmet Duman
ve Ahmet Peker
, 70 kiloda Mustafa Kaya ve Serhat Arslan, 97 kiloda Fatih Yaşarlı ve Baki Şahin
, 125 kiloda Taha Akgün ve Fatih Çakıroğlu
finale yükseldi.
Şampiyona yarın 57, 70, 97 ve 125 kiloda yapılacak final maçlarıyla sona erecek.