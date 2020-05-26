Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi (2) - Son Dakika

Türkiye, Çad'a 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi ve ambulans gönderdi (2)
'YARDIM MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK ÇAD'A ULAŞTI'Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad'a ulaştığını duyurdu.
'YARDIM MALZEMELERİNİ TAŞIYAN UÇAK ÇAD'A ULAŞTI'
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yardım malzemelerini taşıyan uçağın Çad'a ulaştığını duyurdu.Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covıd-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağımız Çad'a indi. Uçağımızı Çad Büyükelçimiz Kemal Kaygısız karşıladı" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:38 Kaynak: DHA
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