Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu - Son Dakika

Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu

24.10.2020 17:07
Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu, System.String[]

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye, bireyselde 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz, takımlarda ise toplam 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak toplamda 10 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye, bireyselde 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz, takımlarda ise toplam 2 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak toplamda 10 madalya ile şampiyonayı tamamladı. Türkiye bu sonuçla takım olarak Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada Romanya ise ikinci, Bulgaristan ise üçüncülüğü elde etti.

Romanya'nın Poiana Braşov kentindeki Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye, 10 kürsü ile şampiyonanın en başarılı ekibi oldu. Büyük erkeklerde Abdullah Çakır, U20 erkeklerde de Mehmet Vefa Aydemir, kategorilerinde Balkan şampiyonluğunu kazandılar.

Romanya'nın Poiana Braşov kentinde yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 8 şampiyonluk unvanının dördünü kazanan Türkiye, madalya sıralamasında ilk sırayı aldı. Ev sahibi Romanya üç şampiyonluk elde ederken, Bulgaristan da bir branşta zirveye çıktı. Türkiye, toplamda 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile madalya sıralamasında birinciliği bu yıl da bırakmadı.Büyük erkekler yarışında Abdullah Çakır, parkuru 59: 07 ile tamamlarken, Rumen Ionut Zinca'nın 1 dakika 28 dakika önünde finişe ilk sırada ulaştı. Bu yarışta Ramazan Karagöz yedinci, Rıdvan Taş da dokuzuncu olurken, 19 puan toplayan Türkiye, takım halinde ikinci sırayı aldı. U20 erkeklerde ilk üç sıra milli atletlerin olurken, Mehmet Vefa Aydemir altın, Ramazan Yorulmaz gümüş, Bilal Bayramoğlu da bronz madalya aldı. U20 erkek takımı da birinci olarak kürsüye çıktı.Büyük kadınlar yarışında Bahar Atalay dördüncü olurken, Jale Başak yedinci, Dilan Atak da 13'üncü sırada finiş gördü. Takım sıralamasında Türkiye, Romanya'nın ardından ikinci sırayı elde etti.

U20 kadınlarda Ruken Tek ikinci, Tuğçe Özkan üçüncü, Rümeysa Coşkun da dördüncü oldu. Bu kategorideki takım sıralamasında 9 puan toplayan Türkiye, Balkan şampiyonluğunu kazandı.

- Braşov
Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu
Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu
Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu
Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu

Gümüş Madalya, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye, dağ koşusunda madalyalara ambargo koydu - Son Dakika Spor

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