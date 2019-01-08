Türkiye'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele" Bilgi Üniversitesi'nde Ele Alınacak
55 dakika önce
Çocuk işçiliği konusunda yürütülen önleme, mücadele ve farkındalık oluşturma alanlarındaki çalışmaların paylaşılacağı "Türkiye'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması" 12 Ocak'ta İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenecek.
Çocuk işçiliği konusunda yürütülen önleme, mücadele ve farkındalık oluşturma alanlarındaki çalışmaların paylaşılacağı " Türkiye
'de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı 2018 Değerlendirme Buluşması" 12 Ocak'ta İstanbul Bilgi Üniversitesi
'nde düzenlenecek.
Santral İstanbul Kampüsü'nde İstanbul Bilgi Üniversitesi
Çocuk Çalışmaları Birimi ile Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında düzenlenecek toplantıda Türkiye'de çocuk işçiliğinin genel bir değerlendirmesi yapılarak, 2018 yılında çocuk işçiliğiyle mücadele alanında yürütülen toplam 20 çalışma iki oturumda ele alınacak. Kapanış panelinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO) ile Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)'ten temsilcilerin katılımıyla 2018 yılı çalışmaları değerlendirilecek ve 2019'a dair planlar tartışılacak. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:33 Kaynak: DHA
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