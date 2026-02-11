Türkiye'de Demir Yolu ve Ulaştırma Alanında Hedefler - Son Dakika
Türkiye'de Demir Yolu ve Ulaştırma Alanında Hedefler

11.02.2026 11:18
2026 yılı için demir yolu bağlantılı liman sayısı 20'ye, iltisak hattı uzunluğu ise 473,1 km'ye çıkacak.

Türkiye'de bu yıl demir yolu hattına (iltisak hattı) bağlantısı olan liman sayısının 20'ye, iltisak hattı uzunluğunun 473,1 kilometreye çıkarılması öngörülüyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan 2026 Yılı Performans Programı'ndan derlediği bilgiye göre Türkiye'nin bütün ulaştırma ağlarının dünyaya örnek olacak şekilde imar edilmesine yönelik çalışmalar bu yıl da sürüyor.

Bu amaçla bilgi ve iletişim alanında teknolojilerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Evrensel hizmetlerle posta hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine ve ülkenin her yerine yaygınlaştırılmasının sağlanması için faaliyetler yürütülecek. Evrensel hizmet kapsamında mobil haberleşme hizmeti götürülen yerleşim yeri sayısının bu yıl 3 bin 691'den 3 bin 905'e yükseltilmesi planlanıyor.

Evrensel posta hizmetinden yararlanan yerleşim yeri sayısının 37 bin 826'ya çıkarılması öngörülüyor.

Ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme teknolojilerinin milli kaynaklarla üretiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması için de çalışmalar yapılacak.

Bu kapsamda ulaştırma, denizcilik ve elektronik haberleşme alanında desteklenecek AR-GE projelerinin sayısının 60'a yükseltilmesi hedefleniyor.

Elektrikli demir yolu hattı oranı yüzde 55 olacak

Demir yollarında güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı ulaşım hizmetlerinin sağlanması için de çalışmalar yürütülecek. Aktif korumalı hemzemin geçit sayısının 1246'ya, çift hatlı demir yolu uzunluğunun toplam ana hat içindeki payının yüzde 19'a, demir yolu hat uzunluğunun 14 bin 437 kilometreye ve demir yolu yenileme yapılan hat uzunluğunun 281 kilometreye çıkarılması öngörülüyor.

Demir yolu yolcu taşımacılığının toplam içindeki payının yüzde 5,93'e, elektrikli demir yolu hat oranının yüzde 55'e ve hızlı tren hat uzunluğunun 2 bin 769 kilometreye yükseltilmesi planlanıyor. Kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 487,1 kilometreye, kent içi raylı sistem istasyon sayısının 260'a, sinyalli demir yolu hattı oranının da yüzde 65'e ulaştırılması hedefleniyor.

Bakanlık bu yıl deniz yolu ulaşımında da hizmetlerin sağlanması için çalışmalara devam edecek. Bu kapsamda Ro-Ro gemileriyle taşınan araç sayısının 5 milyon 50 bine, elleçlenen transit yük hacminin 3 milyon 25 bin TEU'ya, kabotajda elleçlenen yükün 71 milyon 990 bin tona, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemisi sayısının 1500'e yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca bu yıl toplam konteyner elleçlemesinin 15 milyon 100 bin TEU'ya çıkarılması öngörülüyor.

Türk bayraklı gemilerle ülke limanlarından elleçlenen yük miktarının 101 milyon 900 bin ton olması bekleniyor. Ayrıca bu yıl Rize İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanması hedefler arasında yer alıyor.

2026'da Türkiye'den 133 ülkeye uçulacak

Kara yolu taşımacılığında etkinliğin ve güvenli ulaşımın sağlanması için 2026'da da çalışmalar devam edecek. Kara yollarında can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla araç muayene süreleri takip edilecek. Bu kapsamda bu yıl muayenesi yapılan araç oranının yüzde 80,5'e yükseltilmesi planlanıyor.

Kombine taşımacılık hizmetlerinin geliştirilmesi ve serbest, adil ve sürdürülebilir rekabet ortamında gerçekleştirilmesinin sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Demir yolu hattına (iltisak hattı) bağlantısı olan liman sayısının 19'dan 20'ye, iltisak hattı uzunluğunun 473,1 kilometreye, toplam yük taşımacılığı içinde demir yolunun payının yüzde 4'e çıkarılması hedefleniyor.

Bakanlık bu yıl hava yolu ulaşım altyapısının daha da geliştirilmesine odaklanacak. Bu kapsamda dış hat kargo miktarı artış oranının yüzde 4,8'e, havalimanı sayısının 58'den 59'a, havalimanı uçak kapasitesinin artış oranının yüzde 1,3'e, hava yolu dış hat ülke sayısının 133'e yükseltilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

