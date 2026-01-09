Türkiye'de Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 39 bin 193 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 28 bin 216 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 110 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 513??????? megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 154 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 178 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.