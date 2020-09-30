Türkiye'de en çok beyaz renkli otomobil tercih ediliyor - Son Dakika

Türkiye'de en çok beyaz renkli otomobil tercih ediliyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu rakamın Temmuz ayına oranla yüzde 25,2 azaldığı kaydedildi.

Türkiye'de en çok beyaz renkli otomobil tercih ediliyor, System.String[]

Geçtiğimiz Ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu rakamın Temmuz ayına oranla yüzde 25,2 azaldığı kaydedildi. Ocak Ağustos arası dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 48,2'sini ise beyaz renkliler oluşturdu.

Medya takip kurumu Ajans Press, araçlarla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçtiğimiz Ağustos ayında araçlarla alakalı 2 bin 405 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl olarak baktığımızda ise çıkan haber adedi 9 bin 996 olarak kaydedildi. Haber çıkışlarına bakıldığında ise bazı kamu bankalarının bu yıl içerisinde taşıt kredilerini düşürmesi gündemde oldukça yer aldı. Son zamanlarda en çok konuşulan başlık ise ÖTV oranlarından yaşanan yüksek artış oldu.

Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Ağustos ayı motorlu kara taşıtları raporu açıklandı. Böylelikle geçtiğimiz Ağustos ayında 103 bin 872 aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu rakamın Temmuz ayına oranla yüzde 25,2 azaldığı kaydedildi. Fakat geçmiş yıllarla kıyaslandığında ise trafiğe kayıt yaptıran araç sayısının büyük artış gösterdiği kaydedilirken, geçen yılın aynı ayında 39 bin, 2018 yılında ise 64 bin aracın kaydının yapıldığı saptandı. Her yıl taşıt kategorilerinde en çok satılarak ilk sırada yer alan araç ise otomobil oldu. Böylelikle geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5'i otomobil, yüzde 24,5'i motosiklet, yüzde 13,1'i kamyonet, yüzde 4,5'i traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini ise özel amaçlı taşıtlar, yine yüzde 0,5'ini otobüslerin oluşturduğu belirlendi. Ağustos sonu itibarıyla da trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 753 bin 664 olarak kaydedildi. Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah, yüzde 7,1'i mavi, yüzde 6,7'si kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renk seçeneklerinde oldu.

(İHA)

Türkiye'de en çok beyaz renkli otomobil tercih ediliyor

Otomobil, Ağustos, Ajans, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de en çok beyaz renkli otomobil tercih ediliyor - Son Dakika Ekonomi

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