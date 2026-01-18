Türkiye'de Geçici Koruyucu Aile Modeliyle 100. Bebek Ege Berk Ailesine Kavuştu - Son Dakika
Türkiye'de Geçici Koruyucu Aile Modeliyle 100. Bebek Ege Berk Ailesine Kavuştu

18.01.2026 12:50
Türkiye'de ilk kez 2025 Aile Yılı kapsamında uygulanan 'Geçici Koruyucu Aile' modeliyle aile ortamına kavuşan 100'üncü bebek Ege Berk, Samsun'da geçici koruyucu ailesinin yanına yerleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti'nin 100'üncü bebeği Ege Berk, Samsun'daki Karademir ailesinin yanına yerleştirildi. Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nın ilk günlerinde gerçekleştirilen bu anlamlı yerleştirme, Bakanlığın aile temelli bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik sosyal politika yaklaşımının güçlü yansımasını ortaya koyuyor" açıklamasında bulunuldu.

Geçici koruyucu aile modeli sahada güçleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda öncelikleri hedeflerin aile odaklı sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve çocukların kurum bakımı yerine aile ortamında desteklenmesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda yürütülen 'Geçici Koruyucu Aile Hizmeti', aileyi merkeze alan sosyal hizmet anlayışının önemli uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ilk kez uygulamaya alınan bu hizmet modeli, çocukların duygusal güvenliğini ve sağlıklı gelişimini destekleyen ve kalıcı şekilde olumlu etkiler oluşturan bir bakım yaklaşımı sunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Samsun'da yerleştirilen 100'üncü bebeğin Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonunun sahada yaygınlaşmasına da önemli katkı sağladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında belirlenen 30 pilot ilden 27'sinde geçici koruyucu aile yanına yerleştirmeler gerçekleştirilirken, Samsun'da yapılan bu yerleştirme ile 100'üncü bebeğin geçici koruyucu ailesiyle buluşturulması, modelin sahadaki yaygınlığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. Geçici koruyucu aile modeli, hizmet planı henüz belirlenmeyen, biyolojik ailesine dönüşü mümkün olmayan ya da çeşitli nedenlerle devlet himayesine alınan çocukların, geçici süreyle bir ailenin bakım ve şefkatiyle buluşturulmasını amaçlıyor. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen model kapsamında Samsun'da gerçekleştirilen 100'üncü yerleştirme, çocuklar için umut dolu bir başlangıcın simgesi olurken, Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonunun sahada yaygınlaşmasına da önemli katkı sağlıyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Bebek, Yerel, Ege, Son Dakika

