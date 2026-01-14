Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi

14.01.2026 10:16
Dün Türkiye'de 1.11 milyon MWh elektrik üretildi, tüketim ise 1.09 milyon MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 95 bin 170 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 881 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 673 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 41 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 95 bin 170 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 296 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 427 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

