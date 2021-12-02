Türkiye'de ilk kez düzenlenen Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı, sektör profesyonellerini ağırlıyor - Son Dakika

Souvenir Expo Turkey Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyarete açtı. Fuara seramikten ev tekstiline, yaz modası tekstil ürünlerinden geleneksel lezzete kadar 100 marka katıldı.

Seramikten ev tekstiline, yaz modası tekstil ürünlerinden geleneksel lezzete, magnetten kupa ve bardağa kadar birçok markanın katıldığı Souvenir Expo Turkey Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı, Türkiye'de ilk kez İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. 100 farklı markanın katılım sağladığı fuar, 5 Aralık'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde devam edecek.

Turistik hediyelik eşya olarak tanımlanan 'souvenir' sektörüne dair değerlendirmelerde bulunan ROTA Exhibitions Turkey Fuarcılık A.Ş. Ülke Müdürü Erdal Usta, 'Dünyanın en büyük turistik hediyelik ve hatıra eşya fuarı markası olan Souvenir Expo'yu Türkiye'ye getirdik. Dolayısıyla bu fuarı burada ilk kez yapıyoruz. Fuarın alt kırılımında genellikle aklımıza gelen magnet, kupa, anahtarlık, seramik grubu gelirken, biz aslında souvenir sektörüne dahil olan yaz modası tekstil ürünleri, oyuncak grubu, promosyon ürünler, Türkiye'nin özellikle dışarıya çok ciddi tanıtımını yaptığı lokum, Türk kahvesi ve şekerleme gibi ürünleri de bu fuara dahil ettik ' dedi.

35 MİLYAR DOLARLIK TURİZM GELİRİNİN ÜÇTE BİRİNİ SOUVENIR SEKTÖRÜ OLUŞTURUYOR

Sektörün 12 milyar dolar iş hacmine sahip olduğunun altını çizen Usta, 'Souvenir'in kelime olarak tam Türkçe karşılığı yok ama 'turistik hediyelik eşya' olarak ifade edebiliriz. Dünyada çok büyük bir Pazar. Türkiye'nin yaklaşık 35 milyar dolarlık turizm gelirinin üçte birini souvenir sektörü oluşturuyor. Haliyle kapsadığı çok fazla alan var. Bunun 8 milyar dolarlık kısmı da ihracat. İç piyasada 4 milyar dolarlık bir hacim var? diye konuştu.

Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu fuara gelen ziyaretçilerimizin hepsi dünyanın çeşitli yerlerinden ki an itibariyle online kaydımız 70 ülkeyi geçti. Fuarda dünyanın her yerinde satabilecekleri turistik hediyelik eşya ürünlerini bulacaklar. Türkiye'nin çok önemli bir gücü var. Üretici bir ülke. Dünyadaki birçok yer tıkanmışken, özellikle de üretim kapasitesi ve lojistik anlamında, Türkiye çok ciddi bir alternatif sunabiliyor. Avrupa ve Amerika gibi bölgelerin bu anlamda rolü büyük. Zaten Avrasya coğrafyasının en önemli üretici konumundayız. Fuara gelen ziyaretçilerimiz aslında, sektörün çok farklı kalemlerini, akıllarına gelmeyen ürünlerin de souvenir olabileceğini ve bu gözle bakıldığında o ürünlerin çok daha katma değerli satılabileceğini görme fırsatı bulacaklar.'

'2022'NİN YAZ SEZONUNDA ETKİLERİ GÖRÜLEBİLİR'

Souvenir sektörünün gittikçe daha da önemli hale geldiğini kaydeden Usta, 'Bunun Türkiye'deki etkilerini 2022 yaz sezonunda göreceğimizi düşünüyoruz. Tekrar 50 milyonun üzerine çıkacak bir turist sayısının, 35 milyar dolar civarında bir turist gelirini yakalayabileceğine inanıyoruz. Souvenir sektörü, turizmdeki katkının arttırabilirse bu rakam daha da yukarıya çıkacaktır' ifadelerini kullandı.

'TEKSTİL İHRACATININ SOUVENIR SEKTÖRÜNDE ROLÜ BÜYÜK'

Fuarın katılımcılarından olan plaj giyim markasının sahibi Mukaddes Başkaya, 'Bugün fuarın ilk günü. Biz daha önce Yunanistan'daki fuarın katılımcısı olmuştuk ama pandemi devreye girince beklediğimiz sonuçları alamamıştık. Bugün burada gerçekleşen fuarı çok önemsiyoruz. Türkiye bir ihracat ülkesi ve bu ihracatın büyük bir çoğunluğu da tekstil. Tekstil ihracatının souvenir sektöründe de çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle katılımcı olmaya karar verdik. Çünkü bu aynı zamanda hediyelik eşyadır. Biz bir plaj giyim markasıyız. Ürünlerimizin özellikle yazlık bölgelerde hediyelik eşya olarak da satılması çok önemli. Bu kadar geniş ve zengin tekstil üretimi ve ihracatı olan bir ülke için bu fuarın önemli olduğunu düşünüyoruz' dedi.

'HEDİYELİK EŞYA İHRACATINDA YÜZDE 60 BÜYÜME KAYDETTİK'

Turistik hediyelik eşya markasının sahibi Musa Taşkın ise, 'Pandemide, her yıl 3 4 kez sipariş veren firmalar, her ay sipariş verir hale geldiler. Belki siparişler küçük küçük oldu ama totale bakıldığında yüzde 50 ile yüzde 60 arasında bir büyüme kaydettik. Bu da bize gösteriyor ki pandeminin bitmesiyle beraber bu ivmenin 5 kat artacağını düşünüyorum. Bu bağlamda bu fuarı da çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'de ilk kez turistik hediyelik eşya ile ilgili güçlü ve büyük bir fuar yapılıyor' diye konuştu.