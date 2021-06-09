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Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi - Son Dakika

Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi

09.06.2021 22:59

- Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi Dizi sektörüne giren mobil oyun sektörü, diğer dizilere ilham kaynağı olacak Türkiye'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisindeki heyecan finalle bitti derken, Denizli'de geliştirilen Çukur mobil oyunu sevenlere yeni...

- Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi

Dizi sektörüne giren mobil oyun sektörü, diğer dizilere ilham kaynağı olacak

DENİZLİ - Türkiye'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisindeki heyecan finalle bitti derken, Denizli'de geliştirilen Çukur mobil oyunu sevenlere yeni bir heyecan oluşturdu. Oyun geliştiricisi ve tasarımcısı Arif Duman; "Vatandaşların ve oyuncuların ilgisi çok iyi uygulama mağazalarında şuanda oyunumuz birinci sırada en tepeye zirveye yerleşti" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ve korona virüs kısıtlamaları nedeniyle mobil oyun, sosyal medya ve dizi, film sektörlerinde hareketlilik yaşandı. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur dizisi geçtiğimiz günlerde final yaptı. Birçok heyecanı içerisinde barındıran dizinin sevenleri tam bitti derken Denizlili oyun geliştirme ve tasarlama stüdyosu tarafından Çukur mobil oyununun açıklanması ile birlikte yeni bir heyecan başladı. Çukur dizisinin final yapması ile yayınlanan mobil oyun kendi kategorisinde 2 gün içerisinde birinci sırada yer aldı. Çukur dizisi işbirliği içerisinde Denizli'de geliştirilen Çukur mobil oyunu tüm dijital platformlarda yayınlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan oyun stüdyo kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Civan Sözkesen, dizide sevdasını, acısını ve duygularını duvarlara dökenler için mobil oyun başladığını belirterek, oyun içerisinde maceranın tüm heyecanıyla dijital platformda devam edeceğini aktardı. Sözkesen; "Hiper basit oyunlar yapmak için yola çıktık. Fakat son dönemde baktık ki dijitalleşmenin hız kazanmasıyla beraber, özellikle dizi yapımcılığında ve oyun endüstrisinde iç içe girdiğini görmüş olduk. Çünkü sanal eğlence dediğimiz pandemi döneminde çok büyüdü. Bununda 3 farklı bacağı oluşuyor. Bir tanesi medya, prodüksiyon, film ve dizi şirketleri gibi onlar insanların zamanını bloke olarak tutuyor. İkincisi ise sosyal medya şirketleri, üçüncüsü ise mobil oyun şirketleridir. Özellikle mobil oyunla dizi, film endüstrisinin bu iki ayrı sanatın daha çok iç içe geçtiğini görüyorduk. Zaten bununla ilgili bir şeyler yapma hedef ve planımız vardı. İş birliğine gitmek bizleri çok mutlu etti. Çünkü Çukur dizisi bugün milyonların takip ettiği ve Türkiye'de en fazla seyredilen dizidir. Bunun oyununu geliştirmek, yapmak ve yazmakta, kodlamasını yapmakta bizler için gurur verici bir kaynak oldu. Tabi ki Denizli'de az oyun stüdyosu var, bizlerde bunlardan bir tanesiyiz. Dolayısıyla Denizli'de bu konuda farklılaştık diyebiliriz" dedi.

"Uygulama mağazalarında şuanda oyunumuz 1'inci sırada"

Oyun stüdyosu kurucu ortaklarından, oyun geliştiricisi ve tasarımcısı Arif Duman; "Denizlili bir oyun stüdyosu olarak, Türkiye'de çok bilinen bir yapım şirketinden böyle bir teklif geldiğinde çok heyecanlandık. Hemen ardından oyunun artık tasarımına ve geliştirmeye başladık. Bu süreçte de aslında finale çok az bir zaman vardı. Bu kısa zamanı çok iyi değerlendirerek normalde daha uzun sürecek bir oyunu 2 ay gibi kısa bir sürede geliştirdik. Vatandaşların ve oyuncuların ilgisi çok iyi uygulama mağazalarında şuanda oyunumuz birinci sırada en tepeye zirveye yerleşti. Yeni özellikler getirerek, oyun tasarım tarafında yapacağız. Oyun turnuvalarını aktif edeceğiz, ilerleyen versiyonlarda da çok oyunculu sistemi dahil ederek tüm oyuncuların oyuna girebileceği bir versiyonda sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Çukur dizisinin geçtiğimiz günlerde büyük bir final yapmasının ardından sosyal medya hesaplarından yayınladığı dizinin oyunu şuanda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken aksiyon kategorisinde 1'inci sırada yer almaya başladı.

Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi
Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi
Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi
Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi

oyunlar, Denizli, Türkiye, Çukur, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'de izlenme rekorları kıran 'Çukur' dizisine mobil oyun geliştirildi - Son Dakika


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